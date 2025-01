Tunisie: Au fait du jour - La télé a rajeuni !

Lu sur les réseaux sociaux, quelques commentaires sur la programmation des rencontres du Mondial de handball sur la télévision nationale: «Je vous assure que je n'ai pas ouvert la télévision depuis des mois. Il a suffi que l'on nous passe en direct la Mondial, pour que nous la retrouvions avec un réel plaisir». Et cette bonne initiative a motivé et rappelé à plus d'un qu'il y a deux chaînes nationales dont les programmes deviennent de plus en plus intéressants.

Indépendamment des analyses politiques et autres, c'est le asport qui a réveillé bien des souvenirs. Bien sûr, il y a «Dimanche sport» et mercredi ou jeudi sport, mais ces directs que la télévision nationale transmettait, on marchait sur des tonnes de films. C'était mémorable. Tous les sports étaient représentés. Des directs de cross country, de l'athlétisme, du judo, de la lutte, de la boxe, de l'escrime, de la boxe, etc. De quoi meubler utilement les après-midi et les soirées.

C'était un appoint de taille pour ces disciplines sportives qui ont vu ces programmes rameuter les jeunes vers elles. Les gamins sortaient dans la rue pour jouer au handball à Moknine, Nabeul, Hammamet, Mahdia, attirés par ces sports qui s'étaient implantés au point d'en faire des places fortes. Aujourd'hui, alors que le professionnalisme a détruit bien des structures, le sport national a besoin de ce coup de piston pour retrouver tous ces jeunes qui préfèrent la rue et ses dangers aux programmes réchauffés que l'on présentait. Il est vrai qu'un nouveau souffle est en train de reconquérir le public. Le sport pourrait créer ce lien ou, plus exactement, inciter ceux qui ont rompu ces liens de revenir.

Alors que nous avons des champions olympiques et mondiaux, des noms porteurs, qui mobilisent les foules, c'est, à notre humble avis, le bon moment de sauter sur l'occasion pour renouer avec des programmes sportifs bien ficelés.

On a annoncé une soirée de boxe pour très bientôt. Le noble art a besoin d'un coup de main pour se relancer.

C'est l'occasion à ne pas rater pour notre télévision nationale.