Tunisie: Expatriés - Talbi, taille patron

L'axial international tunisien ouvre son compteur-buts sous les couleurs de Lorient.

En Ligue 2 française, face à Dunkerque, le défenseur central de Lorient, Montassar Talbi, a inscrit son 1er but, cette saison, d'une frappe placée du pied droit, à l'entrée de la surface, à la 17e minute de jeu. Ce seul et unique but de la partie a scellé la victoire des Merlus. Au bout de 90 minutes, Talbi a effectué 87% de passes réussies, gagné 3 duels, sans commettre de faute. Lorient reste leader. Egalement, le Lavallois Amine Cherni est entré pour les 20 dernières minutes et a dû partager les points avec Clermont Foot. Laval reste en embuscade, à 2 points de la 5e place barragiste.

Colossal Elyes Skhiri !

L'Aigle de l'Eintracht Francfort, Elyes Skhiri, enchaîne avec un 3e succès de suite en Bundesliga après avoir dominé le Borussia Dortmund 2-0. Le résultat fut acquis après 90 minutes abouties où Skhiri n'a commis qu'une seule faute au passage et réussissant 87% de passes, en plus de 2 dribbles réussis.

Francfort garde la 3e place qualificative en C1. La sentinelle de Francfort jouit d'une grande maturité au plus haut niveau. À noter les adieux de l'artificier égyptien Marmouch, néo Citizen, qui va laisser un grand vide devant...

Abdi bute sur Lille

La belle série niçoise de 5 matchs consécutifs sans perdre s'est arrêtée face à Lille, sur une défaite 2-1. L'arrière gauche Ali Abdi a fourni une bonne prestation d'ensemble, avant de sortir, remplacé à la 77e. De son côté, Wahbi Khazri, bientôt 34 ans, a participé au 1er succès depuis 7 matchs de Montpellier face à Monaco 2-1 en disputant 64 minutes, avec 3 tirs effectués dont 1 cadré. Le club héraultais en lutte pour le maintien demeure la lanterne rouge du championnat.

Entrée gagnante de Bettaieb

En ligue roumaine, l'attaquant de Universitatea Cluj, Adel Bettaieb, est entré lors de la seconde période face à Gloria Buzau. Alors menée 1-0, son équipe a renversé la vapeur pour s'imposer 2-1. Mais Bettaieb qui joue très peu ne compte aucun but au compteur, hormis lors des récentes sorties amicales. Le club roumain est leader.

Haj Mahmoud courtisé

L'ex-Etoilé Mohamed Hadj Mahmoud, milieu offensif de Lugano, attire les sirènes des clubs européens. Le club turc d'Istanbul Basaksehir a transmis une offre à hauteur de 2,5 millions d'euros sur la table, pour enrôler Haj Mahmoud mais a essuyé un refus du club suisse. On apprend que le club allemand du Borussia Moenchengladbach et l'écurie Croate du Dinamo Zagreb le suivent de près. Pour l'heure, le joueur valorisé à 3 millions d'euros est signataire d'un contrat avec Lugano jusqu'au 30 juin 2026.

Ben Slimane 100% Canari

Le Canari et milieu central de 23 ans, Anis Ben Slimane, a signé définitivement avec Norwich City jusqu'au 30 juin 2028, en provenance de Sheffield United, après une période de prêt entérinée le 12 janvier 2025. Auteur de 2 buts et 21 matchs disputés dont 14 titularisations, Ben Slimane a effectué un départ convaincant aux yeux des dirigeants anglais et de son coach danois Johannes Thorup.

Hassan engrange

En ligue 2 espagnole, l'ailier droit d'Oviedo, Haithem Hassan, a disputé 54 minutes lors de la victoire chez l'avant-dernière Cartagena 0-1. Le Real Oviedo est 4e à 3 points du leader Almeria et a emprunté le wagon pour la montée en Liga.

Ben Yahia en ¼ de C1

L'entraîneur du MC Alger, Khaled Ben Yahia, a réussi sa première mission, à savoir qualifier le club algérien en quarts de finale de la Champions League africaine en ramenant un précieux point du nul blanc de Tanzanie, face aux Young Africans. Intronisé depuis un mois à la tête du club, il a signé 1 victoire probante et 2 résultats nuls en C1.