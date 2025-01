Afrique: CAN 2025 - Le Mali veut briser le signe indien

Surnoms : les Aigles

Participations : 14 (1972, 1994, 2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023)

Meilleures performances : Finale (1972)

Classement FIFA : 51 (Janvier 2025)

Au Maroc, le Mali honorera sa 14ème participation à la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies.

L'équipe nationale du Mali comptera parmi les favoris de la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le pays d'Afrique de l'Ouest qui honorera sa 14ème participation ne s'y présentera pas sans ambitions, lui qui court toujours après son premier sacre dans la compétition.

Les Aigles pourront notamment compter sur un effectif de qualité, porté par un petit conglomérat de stars qui font briller les couleurs de leur pays dans des clubs prestigieux eu Europe : Yves Bissouma (Tottenham), Nene Dorgeles (RB Salzbourg), Kamory Doumbia (Brest).

L'objectif de la formation malienne sera au minimum de faire mieux que lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire où elle avait été sortie en quart de finale par le pays hôte.

Le Mali court toujours après son premier trophée en Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies. Après son unique finale disputée en 1972 au Cameroun, le pays a échoué à quatre reprises à l'étape des demi-finales (2002, 2004, 2012 et 2013).

Tom Saintfiet nommé à la tête des Aigles au mois d'août 2024, en remplacement d'Eric Sekou Chelle, démis de ses fonctions en juin de la même année, et ses joueurs sont conscients des attentes du peuple malien qui espère une performance à la hauteur du potentiel de leur équipe.

Comment ils se sont qualifiés

Lors des éliminatoires de la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025, le Mali s'est retrouvé dans la poule I en compagnie du Mozambique, de la Guinée-Bissau et de l'Eswatini. Dans ce groupe largement à leur portée, les Aigles ont tenu leur rang, terminant leader avec 14 points (4 victoires, 2 nuls et 0 défaite), soit 3 longueurs de plus que le Mozambique, deuxième qualifiée de la poule. Hamara Traoré et ses coéquipiers se sont montrés puissants en attaque avec 10 réalisations et solides en défense, avec seulement un but encaissé.

Joueurs à suivre : Yves Bissouma

Avec le Mali, Yves Bissouma (28 ans) disputera sa quatrième Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Star incontestée de l'équipe et l'idole de tout un peuple dont il porte les espoirs, il fait partie des atouts majeurs sur lesquels Tom Saintfiet s'appuiera pour tenter d'écrire l'histoire avec le Mali. Cette saison, il réalise des performances de haute volée avec Tottenham dont il est l'un des principaux métronomes au milieu de terrain depuis maintenant trois exercices.

Son compteur affiche déjà 25 matches toutes compétitions confondues et deux buts inscrits. Le natif d'Issia en Côte d'Ivoire dont il aurait pu également porter les couleurs, est un milieu box to box complet. En club comme en sélection, il s'illustre par la qualité de ses passes, sa puissance dans les duels, ses contrôles offensifs dévastateurs et ses frappes déchirantes.

L'ancien joueur de l'AS Real Bamako, passé aussi par Lille et Brighton connait sa première sélection avec le Mali, le 18 octobre 2015 face à la Mauritanie, match remporté par les Aigles sur le score de 2 buts contre 1. Son compteur affiche déjà 45 sélections pour cinq buts inscrits.

Sélectionneur : Tom Saintfiet

Né le 29 mars 1973 à Mol, en Belgique, Tom Saintfiet avait fait sensation lors de la CAN 2021 en menant la Gambie en quarts de finale pour sa première participation à la phase finale de la compétition. Une performance qui lui avait valu le titre d'entraineur de l'année 2022 décerné par la CAF.

Il est capable, par une technique de motivation dont lui seul a le secret, de transformer un groupe de « no names » en une équipe imbattable. Ancien joueur professionnel, il possède une vaste expérience acquise à la tête de plusieurs sélections nationales, dont la Namibie, le Zimbabwe, l'Éthiopie et le Togo.

Arrivé à la tête du Mali à la veille du démarrage des éliminatoires de la CAN CAF TotalEnergies, il a réussi avec brio son premier défi, en qualifiant les Aigles pour le rendez-vous en terre marocaine. Il a d'autant plus rassuré que son équipe n'a connu aucune défaite tout au long de cette campagne.

Ils ont terminé en tête du groupe I avec 14 points, soit 4 victoires, deux nuls et 0 défaite. Mais en phase finale, il devra affronter d'autres réalités. Il lui reviendra de mettre en place des stratégies solides pour y faire face afin, pourquoi pas, d'écrire l'histoire avec le Mali.

Le Mali est la septième nation que le globe-trotter belge entraine sur le continent africain dont il est clairement tombé amoureux. Avant les Aigles, il a été aux commandes de la Namibie, du Zimbabwe, de l'Éthiopie, du Malawi, du Togo et surtout de la Gambie.

Tom Siantfiet est un tacticien redoutable et imprévisible dont la stratégie s'appuie essentiellement sur les qualités de ses joueurs. « Je suis un entraîneur qui aime la discipline, la mobilisation et qui veut trouver toujours tactiquement l'occasion pour gagner ses matches. Je veux gagner toujours chaque match. Évidemment que ce n'est pas possible. Mais c'est toujours l'intention. Et vous savez, quelle que soit la philosophie de jeu, il faut beaucoup de discipline, jouer avec les qualités de l'équipe, les qualités des joueurs pour créer des occasions et marquer des buts », déclarait-il dans une interview.

Performances du Mali lors des récentes participations

1972: Finale

1994: Quatrième place

2002: Quatrième place

2004: Quatrième place

2008: Premier tour

2010: Premier tour

2012: Troisième place

2013: Troisième place

2015: Premier tour

2017: Premier tour

2019: Huitième de finale

2021: Huitième de finale

2023 : Quart de finaliste.

Le saviez-vous ?

Le Mali n'a plus manqué une seule édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies depuis 2010.