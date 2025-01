Maroc: Économie sociale et solidaire - Rencontre à Rabat sur le programme national 'MOAZARA'

Rabat — Le Secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire a tenu, lundi à Rabat, une rencontre sur le programme national "MOAZARA" dédié au financement des projets de développement portés par les associations, les réseaux d'associations et les coopératives opérant dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.

S'exprimant à cette occasion, le Secrétaire d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, a souligné l'importance que revêt l'économie sociale et solidaire dans le renforcement de la dynamique de développement économique et social, mettant en avant l'attention particulière portée par Sa Majesté le Roi à ce domaine et les initiatives Royales visant à alléger le fardeau économique pesant sur les catégories vulnérables.

Dans ce sens, il a rappelé que le programme "MOAZARA" a été lancé en 2020 dans le sillage de la crise de Covid en droite ligne avec les Hautes Orientations Royales, notamment dans un contexte où de nombreuses économies émergentes ont été affectées par les répercussions de cette crise, ajoutant que la 4ème édition de ce programme, qui a coïncidé avec le séisme d'Al-Haouz, a permis d'apporter un soutien vital à un nombre d'associations et de coopératives impactée par cette catastrophe naturelle.

Après avoir mis en avant les résultats positifs accumulés au cours des précédentes éditions, M. Essaadi a ajouté que le Secrétariat d'État veille à assurer la pérennité de ce programme et à étendre son champ d'intervention au regard de son rôle important dans la réalisation du développement durable dans le cadre du nouveau modèle de développement.

De son côté, la directrice de la Promotion de l'économie sociale au secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Saloua Tajri, a présenté les objectifs du programme "MOAZARA", qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire, mettant en avant le bilan des réalisations des éditions précédentes, ainsi que les indicateurs d'impact économique et social positif sur les bénéficiaires.

Évoquant les critères adoptés par le programme "MOAZARA" dans le processus de ciblage des porteurs de projets, Mme Tajri a précisé qu'une approche de genre a été adoptée, permettant de cibler 64 % des projets portés par des femmes.

De même, 47 % des projets ciblés sont situés en milieu rural, en privilégiant une approche sectorielle et géographique équilibrée, a-t-elle poursuivi, indiquant que le programme poursuivra ses objectifs, tout en étendant son champ d'intervention, notamment à travers l'adoption d'un plan d'action fondé sur la gouvernance participative dans l'évaluation des projets, la numérisation des procédures, ainsi que l'amélioration de la communication et de l'accompagnement.

Cette rencontre a été rehaussée par la présence des présidents et représentants des chambres d'artisanat, des présidents et représentants des conseils régionaux, des représentants des ministères et institutions publiques concernés, outre des représentants des associations, coopératives et organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire

Elle a également été marquée par l'organisation d'une exposition de produits de certaines associations et coopératives ayant bénéficié du financement du programme "MOAZARA", outre la projection d'un film documentaire mettant en lumière quelques expériences réussies des bénéficiaires, suivie d'une cérémonie de remise de prix aux porteurs de projets innovants.