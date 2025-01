Maroc: Al Haouz - Des mesures proactives pour atténuer les effets de la vague de froid

Une réunion consacrée à la présentation des différentes mesures adoptées pour atténuer les effets de la vague de froid durant l'actuelle saison hivernale a été tenue, lundi au siège de la préfecture de la province d'Al Haouz à Tahannaout.

Présidée par le gouverneur de la province, Rachid Benchikhi, en présence de représentants des services concernés, cette réunion intervient dans le cadre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et s'inscrit en phase avec les efforts consentis à l'échelle nationale pour faire face à la rigueur du climat.

Lors de cette rencontre, il a été procédé à la présentation du plan mis en place par le Comité provincial de veille et de suivi pour la lutte contre les effets négatifs de la vague de froid, visant à protéger les populations des zones affectées, notamment dans les zones montagneuses exposées aux chutes de neige et aux basses températures.

Dans son allocution, le gouverneur a insisté sur l'importance d'une coordination continue et d'une mobilisation accrue des différents acteurs afin de venir en aide aux populations les plus vulnérables face aux conséquences du froid.

Il a, à cet effet, rappelé que la nature montagneuse de la province d'Al Haouz fait de cette partie du territoire national une zone particulièrement sensible aux fluctuations climatiques.

M. Benchikhi a également passé en revue les principales mesures prises dans le cadre de ce plan, notamment la mise à jour des listes des communes et douars menacés par le froid et le recensement des femmes enceintes devant accoucher durant l'hiver, tout en assurant un suivi rigoureux de leur état et une prise en charge dans des maisons de maternité en cas d'alerte météorologique.

Ce plan d'action, qui traduit une vision stratégique globale impliquant aussi les acteurs associatifs, vise également à garantir un suivi des personnes âgées atteintes de maladies chroniques et à doter les agents d'autorité de téléphones satellitaires dans les zones isolées.

S'agissant du volet sanitaire, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection Sociale à Al Haouz, Mohamed Ouchk, a fait état de l'organisation, à ce jour, de 104 visites de terrain ayant permis de fournir des soins à plus de 17.150 personnes, en plus de 23 caravanes médicales.

Il a, dans ce sens, affirmé que la mobilisation se poursuivra pour assurer les soins et le suivi nécessaires aux populations concernées.

Pour sa part, le directeur provincial de l'Equipement et de l'Eau à Al Haouz, Youssef Ouardouni, a souligné que les équipes du secteur sont fortement mobilisées pour l'entretien des routes et la mise à disposition de moyens d'intervention, notamment dans les zones d'Oukaïmeden, Taddart et Ijoukak.

Il a précisé que 428 kilomètres de routes classées et plusieurs pistes rurales sont sous surveillance accrue pour prévenir toute interruption de la circulation.

Cette réunion a été en outre marquée par la présentation de rapports détaillés par les représentants des secteurs concernés, mettant en lumière les efforts conjoints déployés pour atténuer l'impact de la vague de froid sur les habitants de la province.