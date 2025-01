Maroc: Tanger - Tétouan-Al Hoceima - Le Conseil régional approuve la création d'entreprises régionales

Tanger — Le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, réuni lundi en session extraordinaire, a approuvé la création d'entreprises régionales chargées de gérer nombre de services publics, et présenté le bilan des réalisations de mi-mandat.

Tenue sous la présidence du président du Conseil régional, Omar Moro, en présence du Wali de la région, Younes Tazi, cette session a été l'occasion pour le Conseil d'approuver les statuts, la charte des actionnaires et la contribution au capital de la "Société régionale multiservices Tanger-Tétouan-Al Hoceima S.A.", qui aura pour mission de gérer les services de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement liquide dans les différentes préfectures et provinces de la région.

Les membres du Conseil ont également approuvé, à la majorité absolue, une convention-cadre relative au financement du programme d'investissement du nouveau modèle de contrats de gestion déléguée du transport public urbain et intercommunal par bus.

Les membres du Conseil ont aussi approuvé les autres points à l'ordre du jour, notamment un certain nombre de conventions-cadres relatives à l'accélération de la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée, à la gestion du secteur des déchets ménagers et assimilés pour la période 2025-2034, et à un partenariat dans le domaine de l'eau.

Il s'agit aussi de conventions portant sur le programme de mise à niveau des centres ruraux de la région au titre de la période 2025-2027, le financement du programme d'aménagement de 26 centres ruraux de la région, et la mise en oeuvre du programme de développement intégré du centre émergent Zoumi dans la province d'Ouezzane (2025-2026).

S'exprimant à cette occasion, M. Moro a salué la tenue, en décembre à Tanger, de la 2è édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, soulignant que l'adoption de ces conventions s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée, en application des Hautes instructions royales.

Ces conventions, a-t-il poursuivi, contribueront également à répondre à un ensemble de défis liés à la gestion de secteurs importants, tels que la gestion et la distribution de l'eau, l'électricité, et l'assainissement liquide, en plus du transport urbain et intercommunal, ainsi que la gestion de projets d'aménagement.

Il a, par ailleurs, noté que le bilan de mi-mandat actuel est le fruit du travail de toutes les composantes du conseil régional, en coopération avec la Wilaya et en partenariat avec les secteurs gouvernementaux et leurs services décentralisés, les institutions publiques, les collectivités territoriales, la société civile et le secteur privé, dans le cadre d'une approche participative convenue depuis le début du mandat, en vue d'atteindre les objectifs fixés conjointement et parvenir ainsi à un développement régional intégré et équitable.

Pour sa part, M. Tazi a souligné qu'il s'agit d'une session extraordinaire de par l'ordre du jour et le bilan des réalisations qui y a été présenté, affirmant que beaucoup d'acquis ont été réalisés à divers niveaux et dans toutes les provinces de la région, grâce au travail du Conseil et de ses différents partenaires.

Il a, en outre, relevé la persistance de défis et d'attentes qui nécessitent de continuer à œuvrer avec efficience et de fédérer les efforts de toutes les parties prenantes, notamment la mise en oeuvre des conventions-cadres signées lors des 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée, saluant, dans ce sens, le travail de l'ensemble des composantes du Conseil et l'implication des différents partenaires, notamment les préfectures et provinces, ainsi que les services déconcentrés et les institutions publiques, dans la réalisation d'un développement juste et équilibré entre les provinces de la région.

Selon le bilan des réalisations de mi-mandat, présenté par le directeur général des services au Conseil régional, Rabie El Khamlichi, le taux de contractualisation du Conseil a atteint 70% des projets prévus dans le programme de développement régional, soit 160 projets et 323 conventions, avec une enveloppe budgétaire de 17,85 milliards de dirhams (MMDH), dont 6,26 MMDH comme contribution du conseil.

Ces projets couvrent les cinq axes du programme de développement régional, à savoir le développement économique global et la création de richesse, la justice spatiale et l'intégration sociale, le rayonnement culturel et la valorisation du patrimoine, le développement durable, inclusif et intégré, ainsi que la gouvernance, la coopération et le marketing territorial.

A cet égard, le vice-président du Conseil régional, Taoufik El Bourch, a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que le bilan des réalisations de mi-mandat du Conseil mettent en avant des acquis dans divers secteurs et domaines grâce, au travail du bureau dirigeant du Conseil, soulignant que cette session a été marquée par l'examen de la poursuite de la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée.