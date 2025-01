Maroc: Rabat - Le premier vice-président de la Chambre des représentants s'entretient avec le président du parlement de la CEMAC

Rabat — Le premier vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Sabbari, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le président du parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), Evariste Ngamana, en visite officielle au Royaume à la tête d'une importante délégation.

A cette occasion, M. Sabbari a mis en avant l'importance particulière que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde à l'Afrique et à la coopération Sud-Sud, notamment avec les pays d'Afrique centrale, souligne la Chambre dans un communiqué.

Il s'est également félicité de l'excellence des relations unissant le parlement marocain et les parlements des six pays membres de cette communauté, notant que l'institution législative suit de près l'expérience avancée du parlement de la CEMAC, qui se veut "un modèle à suivre en matière d'intégration et de coopération au niveau du continent africain", indique la même source.

Dans ce cadre, le premier vice-président de la Chambre des représentants a mis en lumière les points communs entre le parlement marocain et le parlement de la CEMAC, notamment leur engagement à consacrer la culture des droits de l'Homme, à consolider la démocratie, à soutenir la souveraineté nationale des États et à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes des pays.

Par ailleurs, M. Sabbari a réaffirmé la disposition du parlement marocain à partager son expérience avec le parlement de la CEMAC, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et du travail parlementaire en matière de législation et de contrôle, ainsi qu'à tirer profit des expériences et expertises accumulées par ce parlement.

De son côté, M. Ngamana a indiqué que cette visite vise à consolider la coopération et l'amitié entre les deux institutions législatives, eu égard au rôle crucial que joue la diplomatie parlementaire dans ce cadre, saluant à cette occasion le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de renforcement de la coopération Sud-Sud entre les pays africains.

Le président du CEMAC a également réaffirmé le soutien de cette communauté parlementaire à l'intégrité territoriale du Royaume et à la marocanité du Sahara et son aspiration à renforcer les liens de coopération et de concertation avec le parlement marocain.

Le parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a été créé en 2010 à Malabo, en Guinée équatoriale, par les chefs d'État de six pays, à savoir le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale.