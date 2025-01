Maroc: Taroudant - Des mesures proactives pour atténuer les effets de la vague de froid

Taroudant — Le comité provincial de veille de Taroudant a tenu lundi une réunion dédiée à la présentation des mesures proactives pour faire face aux vagues de froid.

Dans une allocution à cette occasion, le gouverneur de la province, Mabrouk Tabet, a indiqué que cette réunion intervient en exécution des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, relatives à la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour atténuer les effets de la vague de froid durant la saison hivernale 2024-2025.

De même, le gouverneur a insisté sur l'importance d'une coordination continue et d'une mobilisation accrue des différents acteurs afin de venir en aide aux populations les plus vulnérables face aux conséquences du froid.

Lors de cette rencontre, il a été procédé à la présentation du plan mis en place par le comité provincial de veille pour lutter contre les effets négatifs de la vague de froid et protéger les populations des zones affectées, notamment dans les zones montagneuses exposées aux chutes de neige et aux basses températures.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale à Taroudant, Adnane Mechouat, a indiqué que cette réunion intervient en exécution des Hautes instructions Royales exhortant l'ensemble des responsables et des intervenants à la mobilisation pour faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume, notant que cinq collectivités territoriales sont concernées par cette vague dans la province de Taroudant, soit une population de plus de 35.000 habitants.

La délégation provinciale a programmé 145 visites de terrain, au cours desquelles divers soins de santé seront fournies, notamment des consultations médicales, des campagnes de vaccination, la distribution de médicaments pour les patients souffrant de diabète et d'hypertension artérielle, outre la mobilisation d'un staff médical et des unités de proximité, ciblant principalement les catégories vulnérables, notamment les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées.

Dans une déclaration similaire, le directeur provincial de l'Équipement et de l'Eau, Bilal Chaklal, a relevé que tous les moyens logistiques et humains ont été mobilisés, en coordination avec l'autorité provinciale, pour faire face aux effets de la vague de froid et des chutes de neige pendant l'hiver.

La direction provinciale a pris une série de préparatifs dans le cadre d'une approche centrale développée par la Direction générale des routes, laquelle repose sur l'entretien des engins et la signalisation routière des tronçons relevant du réseau routier classé et l'identification des centres d'intervention des engins.

En exécution des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les services du ministère de l'Intérieur se sont mobilisés, aux côtés de l'ensemble des ministères et administrations concernés et des différents intervenants, pour prendre les mesures d'urgence qui consistent en une mobilisation globale de tous les moyens logistiques et les ressources humaines, en vue d'apporter le soutien et l'assistance aux citoyens afin qu'ils puissent faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume.