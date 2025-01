Maroc: Vers le renforcement de la coopération entre l'ONDH et l'OCDE

Paris — Le président de l'Observatoire national du développement humain (ONDH), Otmane Gair a tenu, lundi à Paris, des séances de travail avec plusieurs responsables de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), axées notamment sur les moyens de raffermir la coopération bilatérale.

Le responsable marocain a notamment échangé avec le Chef de la Division Moyen Orient et Afrique, à la direction des Relations mondiales et de la coopération (GRC), Carlos Conde, et avec la Directrice de la Coopération pour le développement (DCD), María del Pilar Garrido Gonzalo.

Les discussions ont porté sur "la possibilité et les opportunités de la mise en place d'un système national d'indicateurs de satisfaction sociale dans le sillage du chantier Royal de l'État social", a indiqué dans un déclaration à la MAP, M. Gair, en visite de travail de deux jours à l'Organisation internationale.

Les réunions ont abordé également "la mise en place d'un programme recherche-action portant sur la perception et la satisfaction sociale de l'ensemble des politiques publiques dans le domaine social, que mène le Royaume aujourd'hui, la mise en oeuvre d'un certain nombre d'enquêtes périodiques de satisfaction, ainsi que le développement des outils méthodologiques y afférent", a-t-il poursuivi.

"Il s'agit globalement d'un cadre de coopération qui va permettre à notre pays, et particulièrement à l'ONDH, de suivre de très près les avancées en matière de développement social et de développement humain", a ajouté M. Gair.

Dans une déclaration similaire, M. Conde a indiqué que l'ONDH est "une instance dont nous suivons le travail avec beaucoup d'intérêt", soulignant que celle-ci a une mission et un mandat essentiels pour appuyer le développement humain au Maroc, se félicitant de la coopération bilatérale avec le Royaume.

L'OCDE, a-t-il ajouté, oeuvre fortement, depuis deux décennies, à appuyer le processus des réformes économiques et sociales du Maroc, rappelant que le Royaume a bénéficié d'un programme pays pendant dix ans avec l'OCDE, désormais transformé en "un instrument ambitieux: un protocole d'accord".

M. Conde a, en outre, annoncé le lancement prochain d'un "plan d'action" qui rapprochera davantage le travail économique et social du Maroc de celui de l'OCDE.

De son côté, Mme Garrido Gonzalo a souligné que le Maroc occupe une place stratégique pour l'OCDE grâce à son programme important de coopérations triangulaires avec divers pays, ainsi qu'à son engagement dans les initiatives de coopération sud-sud.

Elle a également précisé que la réunion de travail avec l'ONDH a porté sur la thématique de l'évaluation, un élément clé pour améliorer les capacités d'analyse des projets et garantir leur impact dans les pays partenaires.

M. Gair poursuivra ses réunions, mardi, avec plusieurs responsables de l'OCDE, parmi lesquels Steve MacFeely, statisticien en chef et directeur des Statistiques et des données (SDD), Elsa Pilichowski, directrice de la Gouvernance publique (GOV), Ragnheiður Elín Árnadóttir, directrice du Centre de développement de l'OCDE (DEV), et Romina Boarini, Directrice du Centre sur le bien-être, l'inclusion, la soutenabilité et l'égalité des chances (WISE).

L'ONDH est une institution indépendante à caractère consultatif dont la mission principale est d'évaluer l'impact des projets, programmes et actions en matière de développement humain au Maroc. L'Observatoire vise à perfectionner les mécanismes d'observation, de suivi et d'évaluation de l'efficacité sociale des programmes réalisés par le Royaume dans le cadre du chantier Royal de l'État social.