Maroc: Chichaoua - Une série de mesures proactives pour faire face à la vague de froid

Chichaoua — Le Comité provincial de veille à Chichaoua a tenu lundi, au siège de la préfecture de la province, une réunion de coordination consacrée à la présentation des mesures proactives visant à faire face aux effets de la vague de froid et des chutes de neiges que connaît cette partie du territoire national.

Présidée par le gouverneur de la province de Chichaoua, Bouabid El Guerrab, en présence des présidents des communes concernées et des chefs de service extérieurs et des autres intervenants, cette réunion intervient en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant la mise en oeuvre des mesures proactives en vue de garantir la sécurité des citoyens, alléger leurs souffrances et surmonter l'impact de la vague de froid résultant des chutes de neige et la baisse de la température que connaissent plusieurs régions du Royaume.

Intervenant à cette occasion, M. El Guerrab a mis en avant la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer les populations de cette province du Royaume, notamment celles résidant dans les zones montagneuses.

Dans ce cadre, il a mis l'accent sur la mobilisation globale des différents services et autorités concernés afin d'alléger les souffrances des populations et leur présenter l'appui et le soutien nécessaires pour faire face aux risques éventuels résultant des chutes de neige et la baisse vertigineuse de la température, tout en mobilisant les moyens logistiques et humains nécessaires afin de garantir la sécurité des citoyens et leurs biens.

Dans ce cadre, M. El Guerrab a insisté sur la proximité, l'écoute et l'action proactive dans le cadre de la coordination entre tous les intervenants et acteurs concernés, indiquant que la stratégie élaborée pour surmonter les effets de la vague de froid au titre de l'hiver 2024-2025 cible 73 douars répartis sur 11 communes territoriales relevant de la province de Chichaoua, soit 7.500 familles bénéficiaires (35.000 habitants).

Et de relever que le comité provincial de veille a œuvré à hisser son niveau d'opérationnalité à travers plusieurs mesures comprenant notamment le suivi, l'évaluation continue de la situation sur le terrain, la garantie de l'approvisionnement normal en denrées alimentaires de base et des différents moyens de chauffage, la mobilisation des engins nécessaires, qui restent à proximité des pistes et routes concernées afin de désenclaver les zones menacées.

Il s'agit aussi de l'organisation des opérations de distribution des denrées alimentaires, des couvertures et du bois de chauffage aux catégories ciblées au niveau des communes concernées, la garantie de l'intervention instantanée pour secourir les populations en situation d'urgence telles que les femmes enceintes, outre la prise en charge des personnes en détresse au sein d'unités d'accueil sûres pour les protéger contre la vague de froid.

Dans une déclaration à la presse, le chef de services des équipements au secrétariat général de la province de Chichaoua, El Hachmi Ourraiss, a relevé que les services concernés au niveau de la province de Chichaoua ont mis en place des mesures proactives pour faire face à la vague de froid, indiquant que ces mesures comprennent notamment le désenclavement des zones menacées, la mise à niveau des centres d'accueils, le recensement des femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques, en plus de la distribution de fours et du bois de chauffage au niveau des établissements scolaires situés dans ces zones.