Maroc: Al Haouz - Plus de 48.000 personnes ciblées par le Plan d'atténuation des effets de la vague de froid

Le Plan provincial d'atténuation des effets de la vague de froid cible plus de 48.000 personnes dans la province d'Al Haouz, dont 16.000 enfants et 6.000 personnes âgées, en mettant l'accent sur le soutien et l'assistance aux groupes vulnérables.

Ces données ont été révélées lors d'une réunion du comité provincial de veille, tenue lundi à Tahannaout, et présidée par le gouverneur de la province d'Al Haouz, Rachid Benchikhi, en présence des représentants des différents départements concernés, afin de passer en revue les mesures entreprises pour atténuer les effets négatifs de la vague de froid durant la saison hivernale 2024-2025.

Selon les mêmes données, la population ciblée au niveau de la province est répartie en 150 douars, dont 38 sont classés dans la zone rouge à haut risque.

Dans le domaine de la santé, les services sanitaires ont été renforcés grâce à la mobilisation de 32 médecins généralistes, 11 médecins spécialisés et 111 infirmières, en plus de l'équipement de 86 ambulances et de la programmation de 187 visites sur le terrain pour les équipes médicales et l'organisation de cinq campagnes médicales spécialisées.

En termes de logistique, 95 véhicules de déneigement ont été déployés dans les zones les plus touchées, et des centres avancés et entièrement équipés ont été mis en place pour assurer une intervention rapide.

Les infrastructures de communication et d'énergie ont également été renforcées, avec l'amélioration du réseau de téléphonie mobile dans les zones reculées et le remplacement des poteaux électriques endommagés.

Par ailleurs, un système d'alerte précoce est en cours de développement via des applications pour smartphones afin de fournir aux habitants des informations en temps réel sur les conditions météorologiques.

Les mesures comprennent également la distribution de produits de base tels que du bois de chauffage, des fours améliorés et des couvertures aux familles touchées, outre un soutien aux écoles avec 75 tonnes de bois de chauffage et 7.500 couvertures pour assurer la poursuite de la scolarité.