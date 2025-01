Maroc: Province de Chefchaouen - Des mesures concrètes pour faire face à la vague de froid

Chefchaouen — Le Comité provincial de veille et de suivi de Chefchaouen a tenu, lundi, une réunion consacrée à l'examen des mesures et interventions menées pour faire face aux effets de la vague de froid sur la population durant la saison hivernale 2024-2025.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, en présence des autorités provinciales et sécuritaires, et des représentants de la protection civile et des services décentralisés concernés, a été l'occasion d'aborder les mesures prises dans le cadre du Plan national d'atténuation des effets de la vague de froid.

A cette occasion, il a été procédé à la mise à jour des données relatives aux douars touchés par la vague de froid dans la province de Chefchaouen, qui sont au nombre de 40 relevant de 11 collectivités territoriales, soit un total de 24.393 personnes (4.023 ménages).

S'exprimant lors de cette réunion, qui intervient en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, le gouverneur a appelé à une mobilisation globale de tous les moyens logistiques et humains pour apporter le soutien et l'assistance aux populations des zones touchées par la vague de froid, soulignant la nécessité d'activer le rôle du comité provincial de veille et de suivi et d'assurer une mobilisation et une coordination continues entre les différents acteurs pour soutenir la population touchée, notamment dans les zones montagneuses.

Dans ce cadre, il a été décidé de déployer les engins de déneigement et de les repositionner à proximité des zones, points et axes routiers qui connaissent de fortes chutes de neige, dès la réception des bulletins d'alerte. A cet effet, 25 engins appartenant à la direction provinciale de l'Equipement et de l'eau et au groupement des collectivités territoriales "Coopération" ont été mobilisés.

Il a été procédé également au recensement des femmes enceintes dans les villages confrontés à la vague de froid, afin que les maisons de maternité puissent prendre en charge les femmes en cas d'accouchement imminent pendant la période de vague de froid et des chutes de neige, et d'aménager des lieux pour héberger les personnes sans abri durant cette période, en l'occurrence le centre d'insertion dédié aux sans-abri dans la province.

Un total de 3.690 habitants de ces douars ont bénéficié, jusqu'à ce jour, des services de santé fournis par les caravanes médicales et les unités médicales mobiles programmées dans le cadre de l'opération "Riaya 2024-2025", qui est marquée également par la distribution d'une quantité importante de médicaments et des moyens de chauffage aux établissements d'enseignement.

Ainsi, 34 établissements scolaires profiteront de 169.000 kg de bois de chauffage, soit environ 2.684 élèves bénéficiaires, tandis que la population locale proche des forêts bénéficiera de la collecte du bois mort.

Les équipes d'intervention des secteurs vitaux ont été également mobilisées pour réparer les dommages causés par les intempéries, notamment les réseaux d'électricité, d'eau potable et de télécommunication, et prendre des mesures préventives pour préserver la sécurité des élèves, des enseignants et des cadres administratifs, et en cas de nécessité, suspendre les cours, lors de pluies torrentielles, d'inondations et de chutes de neige, en plus d'assurer l'approvisionnement en produits de base dans toutes les localités de la province pendant la saison hivernale, pour éviter toute pénurie ou manque de ces produits en cas de fermeture de routes.

Dans une déclaration à la MAP, Jaafar Oulamin, du Comité provincial de veille et de suivi de Chefchaouen, a souligné que le comité provincial a été activé en exécution des Hautes Instructions Royales, notant qu'il veillera, sous la supervision directe du gouverneur de la province, à assurer le suivi et l'évaluation continus de la situation, ainsi qu'à organiser et coordonner les interventions avec les autres intervenants si nécessaire.

Il a rappelé que les intervenants ont organisé un certain nombre de campagnes médicales et humanitaires au profit des habitants des zones touchées, dont des caravanes médicales dans le cadre du programme "Riaya", en plus de la mobilisation de moyens humains et logistiques pour ouvrir les routes, et la distribution d'importantes quantités de vêtements, de chaussures, de couvertures et de produits alimentaires à la population touchée, ainsi que du bois de chauffage aux établissements scolaires, outre la mise en place des équipes de permanence aux services d'électricité, d'eau et de télécommunication, et la distribution de l'orge subventionnée aux éleveurs des zones cibles.

Bien que les localités de la province de Chefchaouen n'aient pas encore connu de fortes chutes de neige ni de fermeture de routes, en raison des intempéries, il a été décidé de maintenir la mobilisation de tous les moyens humains et logistiques disponibles, afin de faire face aux risques liés à la vague de froid dans la province.

L'autorité provinciale a ainsi renouvelé ses instructions à tous les agents d'autorité, aux services de sécurité, aux services décentralisés et à tous les intervenants, afin d'augmenter le niveau de vigilance, en plus de leur mobilisation continue et leur présence efficace sur le terrain pour une intervention immédiate en cas de besoin.