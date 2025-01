Maroc: Béni Mellal - Une batterie de mesures proactives pour faire face à la vague de froid

Béni Mellal — Le Comité provincial de veille et de suivi de Béni Mellal a tenu, lundi, une réunion dédiée à l'examen des mesures proactives prises pour faire face aux effets de la vague de froid sur la population durant la saison hivernale 2024-2025.

Cette réunion, présidée par le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Mohamed Benribag, en présence des chefs des services extérieurs et des présidents des communes concernées par la vague de froid intervient dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales appelant à la mobilisation globale de tous les moyens logistiques et humains en vue d'apporter le soutien et l'assistance aux citoyens afin qu'ils puissent faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume.

Intervenant à cette occasion, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra a mis en avant l'importance de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI qui accordent une attention particulière aux habitants des zones montagneuses et à leur assistance pendant les périodes de chute de neige et de pluie, notant que le plan provincial de lutte contre les effets de la vague de froid a recensé 75 douars relevant de 9 communes situées à une altitude dépassant 1500 m fortement menacées par la vague de froid et l'isolement en raison des chutes de neige et des conditions météorologiques particulièrement rudes pendant la saison hivernale.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national pour atténuer les effets de la vague de froid pendant l'hiver au titre de la saison hivernale 2024-2025, il a été procédé à l'activation du comité provincial de vigilance, de suivi et d'évaluation avec pour objectif d'assurer un approvisionnement normal en denrées de première nécessité et en divers moyens de chauffage tout en veillant à la fourniture et à la distribution d'aliments pour le bétail, a fait observer le Wali.

Et M. Benribag de faire savoir que l'ensemble des moyens logistiques et humains ont été mobilisés pour le désenclavement des zones menacées par les chutes de neige, ainsi que pour assurer un raccordement permanent des villages au réseau téléphonique outre l'intervention adéquate pour la prise en charge des femmes enceintes et des personnes souffrant de maladies chroniques.

Après avoir rappelé la désignation par les autorités locales de 67 personnes ressources en cas d'enclavement des communes touchées par la vague de froid, M. Benribag a souligné que les autorités locales ont recensé dans le cadre de ce plan provincial 205 femmes enceintes dont la date d'accouchement coïncide avec la mise en oeuvre de ce Plan et 24 personnes sans-abri qui seront transportées dans des lieux sûres.

Il a exhorté l'ensemble des acteurs concernés à faire preuve d'une vigilance accrue et à mettre en place des mesures proactives et appropriées, tout en optimisant les ressources logistiques disponibles, soulignant l'importance d'adopter une approche de proximité avec la population, de développer des stratégies de prévention des inondations, et de renforcer les stocks de médicaments essentiels, en particulier pour le traitement des maladies chroniques, dans les centres de santé proches des zones à risque.

Il a également insisté sur la nécessité d'intensifier les campagnes médicales à destination des populations des zones touchées par la vague de froid, tout en assurant le transfert des cas urgents vers des établissements de soins spécialisés.

Par ailleurs, il a appelé au renforcement des moyens de déneigement et de désenclavement, afin de garantir une intervention rapide, insistant sur la nécessité de fournir suffisamment de bois de chauffage, de couvertures et de denrées alimentaires pour les populations des zones concernées, outre le fourrage pour le bétail.

Au cours de cette réunion, les chefs des services extérieurs ont passé en revue les grandes lignes des plans d'actions proactifs initiés par leurs services respectifs en coordination avec le reste des intervenants.

L'accent a été mis aussi sur l'importance de la tenue de réunions régulières des comités locaux de vigilance pour identifier et diagnostiquer précisément les contraintes auxquelles sont confrontées les opérations de désenclavement, les contraintes du secteur de la santé, de l'éducation et de l'agriculture.

Les communes touchées par la vague de froid à Béni Mellal sont : Aghbala, Tizi N'isly, Boutferda, Naour, Ait Oum el Bekht, Taghzirt, Tanougha, Foum El Anceur, et Foum Oudi. Ces communes regroupent 75 douars situés à une altitude supérieure à 1500 mètres, avec une population totale de 35.720 habitants, soit 7.440 ménages.

Afin de faire face aux risques liés à cette vague de froid, la délégation provinciale de la santé a mis en place un dispositif sanitaire spécifique pour la saison hivernale 2024-2025. Ce dispositif inclut le renforcement des équipes mobiles d'intervention et la programmation de 97 sorties et de 3 caravanes médicales.

En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les services du ministère de l'Intérieur se sont mobilisés, aux côtés de l'ensemble des ministères et administrations concernés et des différents intervenants, pour prendre les mesures d'urgence qui consistent en une mobilisation globale de tous les moyens logistiques et les ressources humaines, en vue d'apporter le soutien et l'assistance aux citoyens afin qu'ils puissent faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume.

A cet égard, les Walis des régions et gouverneurs des provinces concernées ont été appelés à se mobiliser afin d'assurer le suivi des développements de la situation, de coordonner les opérations d'intervention et de prendre les mesures proactives et préventives nécessaires, à travers une série d'actions visant à alléger le fardeau sur la population.