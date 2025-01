Afrique de l'Est: Le Kenya et les Émirats arabes unis discutent de l'extension du chemin de fer vers l'Ouganda et le Sud-Soudan

Le Kenya est en discussion avec les Émirats arabes unis (EAU) pour étendre son chemin de fer à écartement standard (SGR) à l'Ouganda et au Sud-Soudan.

Le Kenya est en discussion avec les Émirats arabes unis (EAU) pour étendre son chemin de fer à écartement standard (SGR) à l'Ouganda et au Sud-Soudan, a annoncé le président William Ruto. Cette initiative vise à renforcer l'intégration régionale et à stimuler le commerce en Afrique de l'Est.

Une étude de faisabilité pour l'extension du chemin de fer a été convenue dans le cadre du partenariat, soulignant son potentiel pour rationaliser la connectivité régionale. Cette initiative fait suite à l'accord conclu en octobre par l'Ouganda avec Yapi Merkezi Holdings AS pour le financement de sa partie du SGR, qui relie Kampala à la frontière kenyane.

Auparavant, les projets de liaison entre le Kenya et l'Ouganda ont été bloqués après que la Chine a cessé de financer le segment ougandais de la SGR, ce qui a obligé à recourir au transport par camion vers le port du Kenya. L'annonce du président Ruto a été faite lors d'un sommet à Abu Dhabi, où il a également discuté des investissements des Émirats arabes unis dans le projet agricole kényan Galana-Kulalu et d'un prêt de 1,5 milliard de dollars pour soutenir le budget et les réserves de devises du Kenya.

Points clés à retenir

L'engagement des Émirats arabes unis avec le Kenya illustre l'augmentation des investissements des États du Golfe dans les infrastructures africaines. En prolongeant la SGR, le Kenya et les Émirats arabes unis cherchent à renforcer les liens commerciaux et la connectivité en Afrique de l'Est, favorisant ainsi l'intégration économique. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie des pays du Golfe visant à canaliser les pétrodollars vers l'Afrique, afin d'équilibrer l'influence de puissances mondiales telles que les États-Unis et la Chine.

La collaboration entre le Kenya et les Émirats arabes unis souligne l'importance des projets d'infrastructure pour libérer le potentiel économique régional. En cas de succès, l'extension du SGR pourrait faciliter la logistique, réduire les coûts et améliorer les routes commerciales pour l'Ouganda et le Sud-Soudan, renforçant ainsi l'intégration des marchés d'Afrique de l'Est.