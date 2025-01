Madagascar: Basketball/Smatchin - U-Magis et IUM remettent leur titre en jeu

Le tournoi de basketball inter-universités, facultés et instituts, le Smatchin, entre dans sa XIe édition. Il se déroulera du 8 au 16 mars, au Palais des Sports de Mahamasina. Quarante clubs de garçons et seize chez les filles sont attendus, dont U-Magis chez les garçons et IUM chez les filles, qui remettront leur titre en jeu.

En raison de l'affluence et l'engouement des amoureux de la balle orange, et l'intérêt économique de tous les concernés, la Fédération Malgache de Basketball (FMBB) n'a pas minimisé le Smatchin en l'intégrant dans son programme d'activités 2025.

Né de l'amour du basketball entre potes, le Smatchin part d'une rêverie et d'une frustration de quelques amis dont, les noms n'ont pas été inscrits dans la liste, malgré l'inscription à un tournoi de basketball.

La première édition n'a pas réuni beaucoup de monde, mais la deuxième est devenue un évènement qui a attiré la foule. Le tournoi est actuellement devenu un évènement incontournable du paysage sportif à Madagascar, avec une affluence monstre que le Palais des Sports n'arrive plus à contenir, et une billetterie « sold out ».

L'un des fondateurs de l'évènement, Miandrafenosoa Rakotovao, a donné un petit aperçu de ce qui attend les fanatiques de « Smatchin » cette année. « Le nombre des instituts, universités et facultés qui participeront à la XIe édition du tournoi de basketball Smatchin connaîtra une hausse cette année : quarante chez les garçons et seize chez les filles. Nous donnons priorité aux universités et instituts hors de la capitale », confie notre interlocuteur.

Un sport business

Il ajoute : « Le Smatchin n'est pas qu'un simple tournoi de basketball. Il a son importance culturelle et économique. Culturellement, des spectacles et animations diverses seront au programme avec des chanteurs et chanteuses les plus en vogue actuellement. Économiquement, Smatchin est un tremplin pour les universités ou instituts qui remportent la victoire finale afin d'attirer des étudiants chez eux. »

Le Smatchin est devenu un sport business et Miandrafenosoa Rakotovao l'a confirmé l'an dernier au cours de notre entretien: «Il n'y a pas de honte à le dire. Pour aller loin, il faut de l'argent et des stratégies bien structurées. Nous n'aimons pas faire les choses à moitié, nous donnons tout pour assurer la pérennité de ce que nous avons entrepris. Notre objectif dès le départ est de faire du business dans le sport, chose qui est courante à l'extérieur.»

La XIe édition de Smatchin s'étalera sur la durée de neuf jours et les organisateurs promettent le renforcement de la sécurité pour que le Smatchin reste une référence sur tous les plans. Rendez-vous est donc donné à partir du 8 mars.