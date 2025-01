Madagascar: Coopération - La Team Europe consacre un milliard d'euros

La Team Europe, qui rassemble des acteurs comme l'Allemagne, la France et l'Union européenne, a mobilisé près d'un milliard d'euros pour accompagner les projets de développement du pays.

Lundi, à Tuléar, les ambassadeurs d'Allemagne, de France et de l'Union européenne ont lancé la Stratégie conjointe européenne. Cette feuille de route guidera la coopération entre Madagascar et l'Europe jusqu'en 2027. En mutualisant leurs ressources et expertises, les partenaires espèrent maximiser l'efficacité et l'impact de leurs interventions.

L'un des axes principaux de cette stratégie est l'investissement dans la jeunesse malgache. Les projets visent à améliorer l'éducation, la formation et l'accès aux soins, tout en intégrant les jeunes à la vie citoyenne et démocratique pour façonner l'avenir du pays.

Le Pacte vert, deuxième pilier de la stratégie, se concentre sur les défis environnementaux. Il met l'accent sur la gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes, tout en favorisant des pratiques agricoles et forestières respectueuses du climat.

Près de 80 % des Malgaches n'ont pas accès à l'électricité. La Team Europe finance des projets comme Angovo, axés sur les énergies renouvelables. À Mangily, un projet d'électrification rurale connectera plusieurs villages isolés, tout en encourageant l'entrepreneuriat local et le développement économique.

Résultats sur le terrain

Les actions déjà entreprises témoignent de l'impact de cette stratégie. Par exemple, un prêt de 35 millions d'euros et un don de 30 millions d'euros ont été alloués en 2020 pour améliorer l'approvisionnement en eau potable à travers le projet Jirama Water III. En 2021, l'Union européenne a financé à hauteur de 495 000 euros un programme de renforcement des capacités dans la filière canne à sucre, touchant plusieurs régions du pays.

En 2023, l'Europe et la France, via l'AFD, ont lancé deux projets structurants : 33,2 millions d'euros pour étendre l'accès à une électricité fiable et durable en zone rurale, et 40 millions d'euros pour améliorer les revenus des producteurs tout en préservant les écosystèmes forestiers de la région Anosy.

L'Union européenne demeure optimiste, comme l'a précisé l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Madagascar et de l'Union des Comores, Roland Kobia, lors du CEO Summit en décembre au Novotel d'Alarobia : « En tant qu'Union européenne, nous sommes là pour soutenir le climat des affaires à Madagascar. Nous poursuivons des projets d'envergure, tels que Volobe, le central électronique, les infrastructures routières et les projets liés à l'eau, afin d'améliorer l'attractivité du pays ».