Afrique: CHAN amical - Les Barea affrontent la sélection PFL

Le match amical entre les Barea et la sélection de la Pure Play Football League aura lieu samedi après-midi, au stade de Mahamasina. Cette rencontre bouclera le premier regroupement.

Premier match au stade Barea. Les matchs amicaux se suivent et ne se ressemblent pas. Les présélectionnés du coach Romuald Rakotondrabe disputeront, samedi à 14h30, au stade Barea leur quatrième et dernier match amical de ce premier regroupement. Les protégés de Rôrô joueront ainsi leur premier match au stade mythique de Mahamasina contre la sélection de la Pure Play Football League (PFL). Leur dernière rencontre était le tournoi international triangulaire contre le Rwanda et le Burundi durant la fenêtre Fifa, en mars 2024.

Le match de samedi compte pour la préparation au huitième Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) prévu initialement du 1er au 28 février, mais reporté au mois d'aout dans trois pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. La sélection de la PFL sera dirigée par le coach Titi Rasoanaivo, entraineur de l'Uscafoot et ancien coach CFFA, ainsi que l'ancien capitaine des Scorpions de Madagascar, Mamisoa Razafindrakoto, coach du Disciples FC, club champion de Madagascar en titre.

Trente-deux joueurs des clubs de la PFL ont été présélectionnés et sollicités pour former la sélection sparring des Barea. Les hommes de Titi et de Mamisoa ont procédé depuis jeudi, à l'entrainement quotidien à partir de 6 heures, au stade de l'Elgeco Plus au By-Pass.

Dernier test

« Les clubs de la PFL y sont quasi représentés sauf l'Ajesaia. Vingt joueurs seront retenus pour affronter la sélection nationale », fait remarquer l'ancien entraineur de l'équipe nationale au Cosafa U20, Titi Rasoanaivo. On peut citer, entre autres, Mamisoa et Yves de l'Elgeco Plus, Mamitiana du CFFA, Fely du Fosa Juniors FCc et aussi Djinid de l'AS Fanalamanga.

Pendant les premiers matchs amicaux de préparation, les Barea ont défait par 4 à 0, le 11 janvier, la sélection d'Ambalavao. Le 12 janvier, au stade d'Ampasambazaha à Fianarantsoa, la présélection nationale s'est imposée (2 à 0) face à la sélection de Matsiatra-Ambony. Et samedi au stade de Manakara, les Barea se sont neutralisés sur un score de un partout contre la sélection de Vatovavy Fitovinany.

Vingt-sept joueurs sur les trente-six sollicités au début de ce premier regroupement ont été retenus après le match amical à Fianarantsoa. Ce premier regroupement prendra fin juste après ce match de samedi et reprendra vers le mois de mars.