Madagascar: Des feux menacent des aires protégées

La saison des feux se prolonge. Des foyers de feux sont détectés à l'Est de Madagascar.

Les feux continuent à faire des ravages. Ils menacent des aires protégées à l'Est de Madagascar, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, hier. Des points de feu sont localisés à proximité des forêts, dans le Nord-est, l'Est et le Sud-est du pays, d'après la carte des foyers de feux détectés dans les aires protégées à la date du 19 janvier.

« Ces feux évoluent non loin des aires protégées d'Ankeniheny-Zahamena, du Lac Alaotra, d'Agnalazaha, d'Anjozorobe-Angavo, de Manombo et de Zahamena, mais elles sont épargnées, jusqu'à présent », communique le ministère de l'Environnement, sur sa page Facebook, hier.

Tout le monde est mobilisé dans les régions où ces foyers de feux sont détectés, pour contenir les feux et pour protéger les aires protégées. Madagascar a déjà perdu une grande partie de ses forêts. La dernière carte des foyers de feux montre qu'il ne reste qu'une très fine couche de couverture forestière, dans tout Madagascar.

En termes de chiffres, Madagascar, anciennement appelée île verte en raison de ses vastes forêts, ne dispose que de 10 % de sa couverture forestière, depuis quelques années. Ces chiffres continuent, probablement, de diminuer d'année en année.

Conscientisation

Le ministère de l'Environnement estime une perte de 100 000 ha de forêts par an, au niveau national. Le Sud-est a perdu 900 hectares sur ses 303 000 hectares de forêts pendant la saison des feux 2024-2025, qui se prolonge jusqu'à ce mois de janvier, selon une vidéo réalisée par le Centre régional de commandement opérationnel (CRCO) feux Atsimo Atsinanana. Une superficie de 122 hectares sur les

40 000 hectares du Parc national Ranomafana est, par ailleurs, partie en cendres, suite aux graves incendies qui ont touché cette aire protégée, entre fin décembre et mi-janvier, selon Madagascar National Parks (MNP).

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable tient à conscientiser la population sur les impacts de ces pertes incommensurables de couvertures forestières. Les richesses naturelles qu'elles renferment attirent les touristes, génèrent des richesses et procurent de nombreux avantages pour l'environnement. Si les forêts disparaissent, ces richesses partiront en cendres.

Et les conséquences du changement climatique risquent d'être de plus en plus graves. « Il est de notre devoir à tous de préserver et de protéger les forêts contre les feux, car nous récoltons tous ses conséquences négatives, à savoir la sécheresse, le déficit pluviométrique, la chaleur excessive, la pénurie d'eau...», encourage le ministère de l'Environnement et du Développement durable.