Madagascar: Rijade chante en d'autres langues

Après 17 ans de carrière sur scène, Rijade s'apprête à franchir une nouvelle étape décisive dans son parcours artistique. Forte de ses paroles audacieuses et de son genre musical unique, l'artiste dévoilera en mars son tout premier single dans une autre langue, marquant ainsi son ouverture à un public international. « J'ai toujours voulu faire entendre ma voix au-delà des frontières malgaches », confie Rijade.

Depuis ses débuts, elle a principalement mis en avant des titres en malgache, mais aujourd'hui, la volonté de briser les barrières linguistiques est plus forte que jamais. « Je veux toucher un public plus large, en créant des chansons dans plusieurs langues, dont l'anglais et le français», explique-t-elle. Pour ce faire, elle s'entoure des meilleurs, collaborant avec des producteurs, à l'instar de ceux ayant travaillé avec Dadju ou Tayc.

Ce virage vers des projets multilingues ne se limite pas à un simple changement de langue. Rijade prépare des collaborations avec des artistes venus de tous horizons, d'Afrique francophone et anglophone, d'Europe et de l'océan Indien. « Il y aura des solos, mais aussi des collaborations avec des talents d'ici et d'ailleur », précise-t-elle.

Ce tournant majeur dans sa carrière s'accompagne d'une belle reconnaissance. Hier, Rijade a été officiellement nommée ambassadrice de Yas Madagascar. « Depuis longtemps, Rijade est une figure de proue de la culture malgache. Nous sommes fiers de la soutenir dans cette aventure musicale où elle représentera Yas tout au long de son parcours », déclare un responsable de la marque, à Andraharo.