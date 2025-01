Madagascar: Héritage sportif - Un ouvrage inédit sur l'histoire du judo

Le judo malgache marque un tournant important dans la préservation de son patrimoine avec la publication du premier tome de « Ny Tantaran'ny Judo Malagasy». Rédigé par Maître Jean Patrice Ratsimiketaka Harindriaka Ramahefarison, ceinture noire 5e dan et arbitre international, cet ouvrage est le fruit de plusieurs décennies de recherches approfondies. Il retrace l'histoire du judo à Madagascar, mettant en lumière l'évolution de cette discipline ainsi que les contributions des pionniers et des passionnés.

Cet ouvrage ne se limite pas à raconter l'histoire du judo malgache, il met en avant les efforts des premiers judokas, l'évolution des pratiques, des compétitions et des structures sportives. Selon un responsable de la Fédération malgache de judo (FMJ),

« cet ouvrage est une véritable mine d'informations pour tous ceux qui souhaitent enrichir leur culture sur le judo et mieux comprendre son développement dans le contexte malgache ».

En tant que membre de la Commission Nationale des Grades, Maître Jean Patrice Ramahefarison apporte une expertise technique, enrichie par une vision historique et culturelle. Ce livre souligne également l'impact du judo dans la transmission des valeurs sportives et éducatives à Madagascar.

Une collaboration ouverte

La FMJ invite les maîtres de salle, les judokas et toutes les personnes possédant des documents ou des archives (photos, articles de presse, etc.) à contribuer à ce projet. Leurs contributions aideront à compléter le premier tome et à préparer le deuxième, déjà en cours de rédaction.

Avec « Ny Tantaran'ny Judo Malagasy », la FMJ ambitionne de renforcer l'attachement des pratiquants à cette discipline et de promouvoir les valeurs qu'elle véhicule. Cette démarche contribue également à transmettre ce patrimoine aux générations futures, renforçant ainsi l'identité culturelle et sportive malgache.

Ce premier tome, disponible auprès de toutes les ligues de judo à Madagascar, est salué par les acteurs sportifs comme une avancée majeure pour la reconnaissance et la valorisation de l'héritage sportif du pays. Grâce à cette initiative, le judo malgache consolide sa place dans le paysage sportif et culturel national, en attendant la parution du second tome qui viendra approfondir cette riche histoire.