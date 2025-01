Port Soudan — Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, le commandant Malik Agar a ordonné d'accélérer l'examen du décaissement des salaires des employés de l'État qui soutiennent et coopèrent avec la milice rebelle terroriste de soutien rapide et de suspendre le versement du salaire de tout employé de l'État dont il est prouvé qu'il est impliqué dans la milice.

Son Excellence a souligné, lors de sa rencontre lundi dans son bureau avec le ministre du Travail et de la Réforme administrative, Ahmed Ali Abdel Rahman, l'importance d'étudier le rapport du comité formé à ce sujet et de renforcer la coordination entre les ministères des Finances, de la Justice, du Travail , et le gouvernement fédéral, en plus du Service des Renseignements Généraux.

Pour sa part, le ministre du Travail et de la Réforme administrative a expliqué que la réunion a porté sur la performance du ministère au cours de la période écoulée et sur les recommandations de l'atelier et de la réforme administrative qui contribuent à réformer la fonction publique et à reconstruire ce qui a été détruit par la guerre après la libération. des villes du Soudan et renforcer la sécurité et la stabilité.

Son Excellence a souligné que le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al-Burhan, avait adopté la création et ordonné la tenue de la conférence économique pour discuter du rôle de la fonction publique dans la réforme administrative et du rôle des bureaux de l'emploi dans les moyens de subsistance des populations et d'étudier les justifications des entreprises lorsqu'elles licencient des travailleurs.