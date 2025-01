Soudan: Le pays salue l'accord de cessez-le-feu à Gaza

Port Soudan — Le Soudan a salué la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et espère que cela mettra fin à la tragédie dont souffrent la bande de Gaza et les territoires palestiniens occupés, et allégera les souffrances du peuple palestinien.

Dans un communiqué publié lundi par le ministère des Affaires étrangères, il a salué les efforts acharnés déployés par les médiateurs : le Qatar, l'Égypte et les États-Unis pour parvenir à ce résultat positif.

Il appelle également toutes les factions palestiniennes à faire de l'unité nationale leur priorité absolue dans cette étape sensible de la lutte du peuple palestinien. Le Soudan salue l'accord de cessez-le-feu à Gaza

