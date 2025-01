Togo: Diplomatie parlementaire - Kodjo Adédzé en Côte d'Ivoire

Le président de l'Assemblée nationale, Kodjo Adédzé, s'est rendu lundi en Côte d'Ivoire, à l'invitation de son homologue, Adama Bictogo, afin de participer à la rentrée solennelle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne.

M. Adédzé a souligné l'importance de cette rencontre dans le renforcement des liens parlementaires entre les deux pays. « Ce rendez-vous est une opportunité pour renforcer la diplomatie parlementaire et réaffirmer l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre nos deux institutions et nos deux nations», a-t-il déclaré.

Les relations entre le Togo et la Côte d'Ivoire, portées par les présidents Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara, se distinguent par une collaboration exemplaire. Ces liens se traduisent non seulement par des échanges politiques et économiques, mais aussi par l'harmonie entre les communautés togolaises et ivoiriennes vivant dans les deux pays.

Le Togo a également joué un rôle majeur sur la scène diplomatique en contribuant à la résolution de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, un geste qui avait été salué par Adama Bictogo lors de sa visite au Togo en octobre dernier.