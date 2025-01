Ile Maurice: Anjelly Shane Legentil, meilleure élève des collèges REDCO côté filles

interview

Les résultats des examens du School Certificate (SC) sont désormais connus. Anjelly Shane Legentil, 17 ans, qui fréquente le collège Maréchal à Rodrigues, s'est classée meilleure élève du côté filles pour les collèges tombant sous la Rodrigues Educational Development Company (REDCO) et deuxième meilleure élève côté filles pour Rodrigues. Avec 9 unités obtenues à ces examens, Anjelly a un parcours impressionnant. Rencontre avec cette jeune fille qui a bien voulu se raconter et partager ses rêves.

Comment as-tu réagi en découvrant tes résultats ?

Quand j'ai vu mes résultats, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. C'était un mélange de fierté, de joie et aussi de beaucoup d'excitation. Je ne m'attendais pas à être classée parmi les meilleures et de ce fait, c'était vraiment un moment incroyable pour moi et pour ma famille.

Quel est ton secret pour une telle réussite ?

Je pense que ma réussite est avant tout due à beaucoup de travail et de sacrifices. J'ai étudié avec régularité et sérieux, sans prendre de leçons particulières. Je me suis organisée pour bien gérer mon temps entre les études et mes autres activités. Je crois aussi que la motivation et la détermination sont essentielles. Quand on a un objectif en tête, il faut tout faire pour l'atteindre.

Tu es aussi passionnée de musique peux-tu nous en parler ?

Oui ! J'aime la musique depuis toute petite. Je joue de l'accordéon depuis l'âge de 12 ans. C'est plus qu'un passe-temps pour moi, c'est une vraie passion. Je joue lors d'événements parfois organisés par le gouvernement ou pour des occasions importantes. La musique m'aide à me détendre et à m'exprimer autrement que par les mots.

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui veulent réussir ?

Je veux dire aux jeunes dans le cas qu'il faut toujours persévérer, même quand c'est difficile. Il y aura des hauts et des bas mais il ne faut jamais abdiquer. Avec de la motivation, de la détermination et en croyant en ses rêves, on peut accomplir de grandes choses. Il faut aussi savoir bien s'organiser et rester concentré sur ses objectifs.

Quels sont tes projets d'avenir ?

Mon rêve est de travailler dans le domaine des sciences. J'aimerais devenir vétérinaire pour aider mon île Rodrigues car je trouve qu'il n'y en a pas assez ici. Les animaux font partie de ma vie et je veux vraiment contribuer à leur bien-être. Sinon, je pense aussi à la médecine et surtout à la cardiologie, un domaine qui m'intéresse également.

Qui t'a soutenue dans ton parcours ?

Ma famille a toujours été là pour moi. Je pense particulièrement à ma maman, Joëlle Michella Legentil, qui travaille dans le social. Elle m'a beaucoup encouragée. Mes soeurs et mes tantes m'ont aussi soutenue. Et je veux surtout remercier mon grand-père, qui a été comme un père pour moi. Leur amour et leur soutien ont été essentiels dans mon parcours.

En dehors des études et de la musique, quelles sont tes autres passions ?

J'adore les animaux. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à vouloir étudier pour devenir vétérinaire. J'aime aussi beaucoup danser et chanter. Ce sont des activités qui me permettent de me sentir libre et de m'amuser après les études.

Un hommage à sa réussite

Pour célébrer les excellents résultats d'Anjelly et des autres élèves brillants, une assemblée spéciale a été organisée au collège Maréchal, vendredi dernier. Le «Deputy Chief Commissioner» et commissaire de l'Éducation, Johnson Roussety était présent pour féliciter les lauréats. Il a souligné que tous les collèges de Rodrigues peuvent évoluer au même niveau grâce à la motivation et à un bon encadrement. Il a aussi félicité la direction et les enseignants du collège Maréchal pour leur travail et leur dévouement.