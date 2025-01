Ile Maurice: Célébrer le «viv ansam»

Le banquet national organisé à l'occasion de la Fête du printemps par le ministère des Arts et de la culture, en collaboration avec la Federation of Chinese Societies et l'United Chinese Associations, s'est tenu dimanche au Swami Vivekanada International C o n v e n t i o n C e n t r e (SVICC), à Pailles.

Il était prévu que chaque société chinoise organise son propre banquet mais les autorités ont tenu à ce que la Federation of Chinese Societies et l'United Chinese Associations se regroupent pour offrir un seul banquet. De ce fait, le SVICC affichait salle comble avec les invités de ces deux organisations. Pour l'occasion, ces dernières ont mis les petits plats dans les grands.

Tapis rouge, loups et icones chinois ont accueilli les invités à leur arrivée, notamment le chargé d'affaires de la République populaire de Chine à Maurice et bon nombre de parlementaires, incluant des ministres et des junior ministers. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et le président de la République, Dharam Gokhool, étaient les invités d'honneur de ce banquet national. L'absence de Paul Bérenger, Deputy Prime Minister, n'est pas passée inaperçue. Selon nos informations, il était pris par d'autres responsabilités.

Avant que le banquet ne soit officiellement lancé, l'assistance a eu droit à une série de discours dont celui de Lindsay Thingee, président de l'United Chinese Associations, de Yves Chan Kam Lon, secrétaire de la Federation of Chinese Societies, de Karen Foo KuneBacha, junior minister aux Sports, de Michaël Sik Yuen, ministre du Commerce, de Mahendra Goondea, ministre des Arts et de la culture, et finalement du Premier ministre, Navin Ramgoolam.

Les différents discours ont souligné la contribution de la communauté chinoise à la nation arc-en-ciel mais également l'ostracisme subi par cette communauté sous l'ancien régime. Il a été précisé qu'aucun ministre n'était issu de cette communauté avant les élections générales.

Ainsi, à l'image du Serpent de bois que l'on célèbre cette année et qui symbolise la métamorphose, la sagesse et l'intuition, les différentes organisations chinoises espèrent que ce nouveau gouvernement agira avec sagesse et n'oubliera pas que la communauté chinoise fait partie intégrante de Maurice.

Dans son discours, le Premier ministre a rassuré les membres présents en mettant l'accent sur l'importance de l'unité nationale. À travers plusieurs anecdotes, il a longuement parlé de sa relation avec la communauté chinoise et notamment avec le président de la Chine. Il a dit regretter que l'ancien régime n'ait pas trouvé nécessaire de se rendre en Chine lors de congrès qui y étaient organisés.

Il a notamment rendu un vibrant hommage à Régis Yat Sin, ancien secrétaire du Cabinet, mort en début d'année, et à Joseph Tsang Mang Kin, ex-ministre des Arts et de la culture, décédé l'an dernier. Il a rappelé qu'il a nommé un ministre et un junior minister issus de la communauté chinoise. «Bizin fer zistis», a-t-il souligné avant d'ajouter que «viv ansam bien inportan».

Lors de son allocution, Navin Ramgoolam a également fait référence aux Chagos. Il a déclaré ne pas comprendre l'obsession d'un parlementaire américain qui «dir ki kan Moris pou gagn Chagos, Lasinn ki pou vinn la. Ena enn obsesion kont Lasinn ki totalman fo». Il a terminé son discours en disant : «Mo swe se ki mo resi transform sa pei-la.»

Le banquet s'est poursuivi avec de délicieux mets, le tout accompagné de magnifiques prestations artistiques proposées par l'United Chinese Associations, la Federation of Chinese Societies et le Hangzhou Opera and Dance Drama Theatre. Avant son départ, Navin Ramgoolam a été en grande demande pour une séance de photos. C'est dire la joie de la communauté de le revoir à la tête du gouvernement et l'espoir qu'elle place en lui.