Maroc: Agadir - Inauguration d'une nouvelle usine du Groupe de câblage automobile Leoni

Agadir — Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé lundi à Agadir, la cérémonie d'inauguration d'une nouvelle usine du Groupe Leoni, leader mondial des systèmes de câblage pour l'industrie automobile.

Mobilisant un investissement de 230 millions de dirhams (MDH), cette nouvelle unité de production est implantée au coeur de la zone d'Accélération Industrielle (ZAI) Souss-Massa. Etalée sur 7,6 Ha, dont plus de 19.000 m² dédiés à la production, cette unité qui aura un impact majeur sur l'économie locale, permettra la création de plus de 3.000 emplois directs d'ici 2027, portant ainsi à 19.000 le nombre total d'emplois au sein du Groupe Leoni au Maroc.

S'exprimant à cette occasion, M. Akhannouch a affirmé "qu'un tel investissement est de nature à conforter la position du pays sur l'échiquier mondial de l'industrie automobile", notant que la confiance du Groupe Allemand LEONI vient confirmer le dynamisme et l'essor que connaît ce secteur au Maroc, grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, faisant désormais du Royaume une destination de choix pour les leaders mondiaux du secteur de l'automobile.

"Ce projet renforcera, par ailleurs, la position d'Agadir en tant que nouveau pôle industriel, au regard du potentiel dont dispose cette ville en termes d'infrastructures industrielles et logistiques modernes, en plus d'un système de formation professionnelle qui s'adapte aux besoins des entreprises", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Ingo Spengler, membre de l'Executive Board & COO du Groupe LEONI, a déclaré que "notre implantation à Agadir reflète une décision stratégique qui témoigne de notre engagement à long terme envers le Maroc et cette région en pleine croissance".

Cette démarche reflète aussi "notre confiance dans le potentiel de l'économie du pays, ainsi que dans le dynamisme du continent africain, et confirme notre capacité à transformer nos engagements en actions concrètes. Elle nous permet de renforcer notre compétitivité dans le secteur des véhicules utilitaires, tout en déployant des processus intelligents au sein de notre Réseau de production mondial", a-t-il souligné.

De son côté, le Directeur Général de LEONI Maroc, Fakhri Bouguerra, a indiqué que l'inauguration du nouveau site à Agadir "marque une étape clé dans notre stratégie de développement au Maroc, symbolisant notre engagement à long terme dans le Royaume".

"En choisissant de nous installer dans cette région, nous participons activement au dynamisme économique local tout en renforçant l'innovation et l'excellence dans le secteur des technologies automobiles", a-t-il poursuivi, faisant observer que ce site, qui générera des milliers d'emplois directs et indirects, témoigne de la volonté de soutenir la croissance industrielle de la région de Souss-Massa et de contribuer à l'essor de l'industrie automobile marocaine.

Cette inauguration représente une étape clé dans la mise en oeuvre du protocole d'accord conclu entre le Groupe LEONI et le gouvernement marocain, visant la réalisation de six projets capitaux dans le secteur automobile.

Ces investissements d'un montant global de plus de 932 MDH, sont répartis sur plusieurs régions du Royaume, avec un impact significatif attendu sur l'économie locale.

À terme, ces projets généreront la création de 7.100 nouveaux emplois directs d'ici 2027, contribuant ainsi à la consolidation du tissu industriel du Maroc et à la promotion de l'emploi dans le secteur automobile, avec des retombées positives pour l'ensemble du secteur économique national.

La cérémonie d'inauguration de la nouvelle usine s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Inclusion économique, des Petites entreprises, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, du wali de la région Souss Massa, Said Amzazi, et du président du Conseil régional , Karim Achengli.