Maroc: Errachidia - Mise en exergue des efforts visant la lutte contre les effets de la vague de froid

Errachidia — Le Comité provincial de veille et de suivi pour la lutte contre les effets de la vague de froid a tenu, lundi à Errachidia, une réunion consacrée à la présentation des différentes actions entreprises pour atténuer les effets de la vague de froid durant la saison hivernale 2024-2025.

Présidée par le Wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Essaid Zniber, en présence des représentants des autorités locales, des services sécuritaires et des chefs des services extérieurs, cette réunion a permis l'évaluation de la situation dans les zones touchées par la vague du froid de mettre en avant les mesures prises et d'aborder les actions prévues par les autorités locales et les départements concernés pour assurer la protection des populations des zones exposées aux rigueurs de l'hiver.

Intervenant à cette occasion, M. Zniber a indiqué que cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation globale en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et s'inscrit en phase avec les efforts consentis à l'échelle nationale pour faire face aux effets négatifs de la vague du froid.

Le Wali a insisté sur l'importance des actions proactives pour faire face aux effets des conditions climatiques difficiles, de la coordination des efforts de tous les intervenants ainsi que de l'adoption d'une approche de proximité, l'écoute et le suivi régulier et minutieux de la situation des habitants des zones affectées par la vague du froid notamment les femmes enceintes qui requirent un suivi rigoureux de leur état de santé, les personnes en situation de précarité et les personnes à besoins spécifiques.

Il a, de même, exhorté les représentants des secteurs concernés par la vague de froid notamment ceux de la santé, l'éducation, l'agriculture, ou encore l'équipement, l'eau et l'électricité à faire preuve d'une vigilance accrue et à multiplier les visites sur le terrain vers les communes les plus touchées afin de venir en aide aux populations touchées par les conditions climatiques difficiles avec la célérité et l'efficacité nécessaires.

Lors de cette réunion, les chefs des services extérieurs ont passé en revue les principales actions et les mesures proactives entreprises par leurs services en coordination étroite avec les différents acteurs locaux.

Au niveau de la province d'Errachidia, trois communes sont considérées comme zones touchées par la vague de froid à savoir Amellagou, Tadighouste et Aghablou N-Kerdouss avec une population totale de 9.558 habitants, soit 1.669 ménages.

A cet effet, la délégation provinciale de la Santé a adopté des mesures sanitaires pour la saison hivernale 2024-2025 portant sur le renforcement des unités mobiles d'intervention et l'organisation des caravanes médicales ainsi que le suivi minutieux de l'état de santé des patients souffrant de maladies chroniques et des femmes enceintes dont le nombre est de 39 femmes au niveau des trois communes.

Les efforts de lutte contre la vague de froid au niveau de la province d'Errachidia concerne également l'organisation des opérations de distribution des denrées alimentaires, des couvertures et du bois de chauffage aux catégories ciblées au niveau des communes concernées, ainsi que la distribution d'orge subventionné au profit des éleveurs.

De même, les actions visant la lutte contre la vague de froid portent sur la mobilisation par la direction provinciale de l'Equipement de 17 engins prêts à être utilisés en cas de nécessité sachant que le réseau enneigé au niveau de la province est de 113 kms répartis sur plusieurs tronçons montagneux.

La direction provinciale de l'Equipement a pris, également, une série de préparatifs portant notamment la constitution de postes de commandement, l'entretien des engins, l'acquisition des panneaux de signalisation nécessaires et la détermination des points et sections de coupure.

En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les services du ministère de l'Intérieur se sont mobilisés, aux côtés de l'ensemble des ministères et administrations concernés et des différents intervenants, pour prendre les mesures d'urgence qui consistent en une mobilisation globale de tous les moyens logistiques et les ressources humaines, en vue d'apporter le soutien et l'assistance aux citoyens afin qu'ils puissent faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume.

A cet égard, les Walis des régions et gouverneurs des provinces concernées ont été appelés à se mobiliser afin d'assurer le suivi des développements de la situation, de coordonner les opérations d'intervention et de prendre les mesures proactives et préventives nécessaires, à travers une série d'actions visant à alléger le fardeau sur la population.