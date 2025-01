Maroc: Lancement prochain d'un programme 'ambitieux' pour renforcer et réorienter les projets d'agriculture solidaire (ministre)

Rabat — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a annoncé, lundi à la Chambre des représentants, le lancement, durant les semaines à venir, d'un programme "ambitieux" visant à renforcer et réorienter les projets d'agriculture solidaire, et les consacrer plus efficacement au secteur de l'élevage.

En réponse à des questions sur la promotion de l'agriculture solidaire, M. El Bouari a précisé que ce programme, qui bénéficiera à 84% des producteurs à travers les différentes régions du Royaume, adoptera une approche participative avec les organisations professionnelles concernées, tout en accordant, dans une première phase, la priorité aux zones connues pour l'élevage.

Il a fait savoir que les grandes lignes de ce programme, qui s'étendra sur trois ans, reposent sur l'amélioration de l'accès des petits agriculteurs à des aliments de qualité à des prix abordables, le renforcement de la disponibilité des fourrages et l'amélioration des pâturages par la plantation d'arbustes fourragers, en plus de l'augmentation de la productivité du cheptel des petits agriculteurs.

En outre, ledit programme vise à augmenter la production de viande rouge via l'amélioration des techniques d'élevage en partenariat avec des organisations professionnelles comme l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), à améliorer les revenus des petits éleveurs et les inciter à poursuivre leurs activités, ainsi qu'à créer des opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes, et à renforcer l'autonomisation économique des femmes en milieu rural, a ajouté le ministre.

M. El Bouari a fait état de l'élaboration d'une procédure simplifiée pour la mise en oeuvre de ces projets, comprenant les critères d'éligibilité pour les zones et les bénéficiaires, les étapes précises pour l'exécution des projets et les mécanismes de gouvernance et de suivi.

Par ailleurs, il a relevé que les projets d'agriculture solidaire ont permis, au cours des dernières années, de promouvoir les conditions des petits agriculteurs et d'améliorer les différents indicateurs de production et sociaux dans les zones rurales, contribuant à l'augmentation des revenus des agriculteurs et à leur intégration dans la dynamique qu'a connue l'agriculture nationale depuis le lancement du Plan Maroc Vert.

Et de conclure que l'agriculture solidaire a permis de développer des mécanismes essentiels pour accompagner les agriculteurs dans les zones vulnérables ou exposées aux effets du changement climatique, eu égard aux multiples avantages qu'elle offre, dont la promotion du travail dans le cadre de coopératives et associations, ainsi que la possibilité d'effectuer un diagnostic territorial ou local afin de mieux identifier les priorités des agriculteurs en matière d'investissement, de soutien et d'accompagnement.