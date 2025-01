Maroc: Vague de froid - Des mesures proactives ciblant environ 1.000 familles dans la province de Figuig

Bouarfa — Une réunion de coordination s'est tenue, lundi, au siège de la province de Figuig à Bouarfa, consacrée à l'étude des mesures proactives prises pour faire face aux effets de la vague de froid intense durant la saison hivernale en cours.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Figuig, Mohamed Derhem, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales visant à prendre les mesures d'urgence pour apporter le soutien nécessaire aux citoyens affectés par les conditions climatiques difficiles et la vague de froid intense qui affecte des régions du Royaume.

M. Derhem a souligné, dans une allocution à cette occasion, que la réunion s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation globale en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, qui visent à protéger les citoyens et à préserver leur sécurité et leur dignité face aux dures conditions climatiques que connaissent certaines régions du Royaume.

Il a ajouté que cette réunion s'inscrit également dans le cadre du comité provincial de veille qui a été créé afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des mesures définies dans le plan provincial pour atténuer les effets de la vague de froid dans les zones concernées au niveau de la province, notant à cet égard l'impératif de renforcer la mobilisation des équipes sur le terrain pour assurer une intervention rapide et efficace en cas de besoin.

Lors de cette rencontre, l'accent a été mis, à travers une série de présentations faites par les représentants des différents secteurs concernés, sur la mobilisation de tous les moyens logistiques, ainsi que des ressources humaines nécessaires pour apporter le soutien et l'assistance nécessaires aux habitants cibles (environ 1.000 familles) dans 11 douars relevant de cinq communes (Talasint, Boumryieme, Maatarka, Tendrara et Beni Guil).

Ainsi, le directeur provincial du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Figuig, Mohamed Jliben, a mis en avant les mesures proactives prises depuis les mois d'octobre et novembre, et ce en fournissant des couvertures et des moyens de chauffage appropriées au profit de 19 internats de la province, qui accueillent environ 1.960 étudiants.

Il a également souligné, dans une déclaration à la MAP, l'importance des initiatives humanitaires menées par des associations de la société civile pour contribuer à l'amélioration des conditions d'accueil des élèves dans les internats, notamment en mettant à disposition des vêtements d'hiver pour les élèves des établissements scolaires en milieu rural, plus particulièrement dans les communes de Bouchaouene et de Talsint.

De son côté, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mohamed Kebouri, a expliqué que dans le cadre du plan d'atténuation des effets de la vague de froid, cinq campagnes médicales multidisciplinaires ont été organisées au profit des habitants d'un certain nombre de douars, tandis que d'autres campagnes seront menées dans les zones retenues dans ledit plan.

Il a poursuivi que plus de 17 unités médicales mobiles ont également été organisées au profit des habitants de ces zones, en plus de la prise en charge des femmes enceintes en les transportant vers l'hôpital, la maternité ou les centres de santé les plus proches, précisant que plus de 2.000 personnes ont bénéficié de ces interventions sanitaires (examens médicaux, médicaments, ...).

Quant au représentant de la Direction provinciale de l'Equipement et de l'Eau, Mouadh Moudden, il a détaillé les mesures prises au niveau du secteur de l'équipement pour faire face aux effets potentiels de la vague de froid, rappelant à cet égard la mobilisation d'engins de déneigement et autres au niveau des différentes annexes affiliées à la Direction afin qu'ils soient à proximité des zones cibles, en plus de l'élaboration d'un programme de permanence et la mobilisation des ressources humaines pour effectuer diverses interventions.

La réunion a connu la participation des représentants des autorités locales, des services de sécurité et des représentants de l'ensemble des secteurs concernés, y compris la santé, la protection civile, l'entraide nationale, l'équipement, le transport et l'agriculture.