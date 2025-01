Maroc: Les 1ères Journées Doctorales de l'UPF, le 24 janvier à Fès

Fès — La 1ère édition des Journées Doctorales de l'Université Privée de Fès (UPF) se tient, vendredi, sous le thème "Intelligence Artificielle en Sciences de l'Ingénieur et en Sciences de Gestion", indique un communiqué des organisateurs.

Au programme de cette rencontre, initiée par le Centre des Etudes Doctorales (CEDoc) de l'UPF, figurent des exposés sur les dernières avancées et les applications pratiques de l'IA dans divers domaines, notamment la santé, l'industrie, l'énergie, l'urbanisme, E-learning, la gestion, l'économie et bien plus encore.

Dans ce communiqué, l'UPF souligne les avancées rapides de l'IA, notamment dans le domaine de l'apprentissage automatique et de l'analyse de données, qui ouvrent de nouvelles perspectives pour l'innovation.

Cette journée est de nature à "permettre de plonger dans les défis cruciaux auxquels notre planète est confrontée et de découvrir comment les technologies émergentes de l'IA peuvent contribuer à atténuer ces problèmes et construire un avenir prometteur".

Ces aspects, permettent à cette manifestation JDIA'2025 d'offrir à tout un chacun, qu'il soit un chercheur, un acteur socioéconomique ou un passionné de technologie et de durabilité, une occasion précieuse de s'informer, d'échanger des idées et de tisser des liens avec d'autres acteurs du changement.

En plus des conférences plénières et des ateliers relatifs à la production scientifique et l'éthique du respect de la propriété intellectuelle, ces journées permettront notamment aux doctorants de partager leurs expériences, d'établir des contacts précieux avec des professionnels partageant les mêmes idées et de présenter l'état d'avancement de leurs travaux sous forme de communications orales ou présentation de posters.

D'après le communiqué, la thématique retenue pour cette rencontre, avec celle du développement durable, sous-tendent la transversalité des axes de recherches au sein du CEDoc de l'UPF.

Le Centre d'Etudes Doctorales (CEDoc) "Sciences, Ingénierie et Développement Durable (SIDD)" de l'Université Privée de Fès oeuvre, depuis son ouverture au cours de l'année universitaire 2022-2023, pour l'accompagnement des étudiants à la préparation du diplôme de Doctorat d'une part, et d'autre part, pour consacrer son positionnement d'Université tournée vers l'innovation et la recherche, ancrée dans son territoire et soutenant les stratégies de développement du secteur des sciences de l'ingénieur et des sciences de gestion.