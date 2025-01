Togo: Cap sur Davos

Cina Lawson, ministre de l'Économie numérique et de la Transformation digitale, participe du 20 au 24 janvier au World Economic Forum (WEF) à Davos, en Suisse.

Cet événement mondial rassemble chaque année des leaders politiques, économiques, technologiques et sociaux pour débattre des grands enjeux mondiaux et explorer des solutions innovantes face aux défis de notre époque.

Elle croisera dans les couloirs un autre togolais, Gilbert Houngbo, le directeur général de l'OIT (Organisation internationale du travail).

Le World Economic Forum est une organisation internationale à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la coopération entre les secteurs public et privé pour construire un avenir inclusif et durable. L'édition 2025, qui se tient sous le thème "Coopération dans un monde fragmenté", met l'accent sur des sujets prioritaires tels que la transition numérique : Le rôle des technologies dans le développement économique et social, y compris l'intelligence artificielle, la cybersécurité, et la connectivité mondiale.

Autre thème, la durabilité et le climat et la résilience économique. Comment les pays peuvent renforcer leurs économies face aux crises mondiales, notamment les pandémies, les conflits géopolitiques et l'instabilité financière.

La participation de Cina Lawson souligne l'engagement du Togo à s'intégrer dans les discussions internationales sur les transformations technologiques et économiques. En tant que ministre de l'Économie numérique et de la Transformation digitale, elle représente un pays qui a multiplié les initiatives pour accélérer sa transition numérique et attirer des investissements dans le secteur technologique.

Le Togo a récemment lancé plusieurs projets d'envergure, notamment la digitalisation des services publics, la mise en place d'un cadre favorable aux start-ups, et des initiatives visant à renforcer l'inclusion numérique, notamment pour les femmes et les populations rurales.

À Davos, Cina Lawson devrait participer à des panels et des discussions stratégiques, mettant en avant le modèle togolais de transformation digitale et ses ambitions pour renforcer l'accès à la technologie comme levier de développement.