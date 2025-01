Sénégal: Pour l'efficacité de ses politiques, le gouvernement sort des tiroirs le Comité de modernisation de l'Administration publique

Diamniadio — Le Premier ministre a annoncé, lundi, à Diamniadio (ouest), la réactivation du Comité de modernisation de l'Administration publique, "une structure de supervision et d'appui" de l'action publique créée en 2017 mais jamais utilisée.

"À la Primature, nous veillerons à l'opérationnalisation et à la dynamisation du Comité de modernisation de l'Administration publique, une structure de supervision et d'appui, pour conduire la réforme et le renouveau de l'administration", a dit Ousmane Sonko en prononçant le discours de clôture de la conférence des administrateurs et managers publics.

Passer à l'exécution de ses décisions est le tendon d'Achille de l'Administration publique sénégalaise, selon le chef du gouvernement.

"Exécution. Voilà en réalité le ventre mou de notre administration, la mauvaise conscience des décideurs politiques, car beaucoup de choses ont été conçues sur la base des mêmes diagnostics et constatations, pour ensuite être rangées dans des tiroirs, de sorte que les colossaux efforts humains et financiers consentis deviennent vains", a-t-il analysé.

Le sort réservé au Comité de modernisation de l'Administration publique par l'ex-président de la République, Macky Sall, et ses collaborateurs, est "la parfaite illustration" de cette habitude des pouvoirs publics sénégalais à jeter aux oubliettes les réformes déjà adoptées, selon Ousmane Sonko.

"La sauvegarde des équilibres salariaux"

"Créé par décret n° 2017-231 du 7 février 2017, dans la foulée du Forum national de l'administration tenu en avril 2016, le Comité de modernisation de l'Administration publique en est la parfaite illustration. Cet organe de gouvernance du Programme d'appui à la modernisation, placé sous l'autorité du Premier ministre, n'a jamais fonctionné", a martelé M. Sonko.

Il soutient que "cet état de fait a plongé dans une léthargie profonde tout ce programme, dont l'objectif général était pourtant de contribuer à l'action de modernisation de l'administration du Sénégal".

Selon lui, les réformes à venir porteront sur les effectifs humains de l'administration et leur impact budgétaire, le système de rémunération dans la fonction publique, qui "a cessé d'obéir aux normes édictées pour la sauvegarde des équilibres salariaux", la commande publique à rationnaliser, etc.

"Pour la plupart de ces chantiers, nous ouvrirons les concertations nécessaires (...) Nous veillerons ensuite à la fidèle normalisation et à la correcte exécution des conclusions qui en seront issues", a assuré le chef du gouvernement.

Selon lui, la déconcentration et la décentralisation, la gestion axée sur les résultats, le renforcement des capacités de conception et de gestion des politiques publiques, la loi de la fonction publique, la charte de qualité générale de l'administration, le nouveau système de rémunération, le code de déontologie des agents publics, la loi d'orientation de l'administration territoriale sont des instruments que le gouvernement va utiliser pour mener ses prochaines réformes.

La charte de la déconcentration et le schéma directeur de modernisation de l'administration font partie de ses outils de gouvernance mis de côté "depuis bientôt dix ans", a-t-il dit.

"Restructurer les entités déficitaires"

La dématérialisation intégrale des procédures de l'administration, la généralisation de l'application de la stratégie nationale d'accueil, d'information et d'orientation, la modernisation de la gestion des ressources humaines au sein de l'Administration publique, la modernisation des procédures et du système d'information des régies financières font partie des priorités de l'action publique, selon M. Sonko.

De même que le renforcement de la politique nationale de conservation et de gestion des archives et de la documentation administrative, l'application de la charte de la déconcentration, l'accompagnement des politiques de territorialisation des projets, le renforcement des mécanismes de facilitation de l'accès des usagers au service et l'institutionnalisation du Grand Prix du chef de l'État pour la meilleure administration publique.

Pour l'atteinte des objectifs de la conférence des administrateurs et managers publics, chaque structure devra disposer, dans les plus brefs délais, d'un contrat de performances avec des objectifs conformes à la lettre de politique sectorielle de sa tutelle, selon le Premier ministre.

Le gouvernement va en même temps "restructurer les entités déficitaires afin de faire émerger parmi elles de véritables champions publics", a-t-il dit.

M. Sonko a annoncé, à la suite du président de la République, la création d'une agence nationale chargée de la centralisation de la commande publique.

Le projet de décret de création de ladite administration sera "incessamment" soumis au chef de l'État, a-t-il affirmé.