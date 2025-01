Cameroun: Opérationnalisation des ZES - Un symposium ouvert à Douala

La ville capitale économique du Cameroun abrite, du 21 au 23 janvier, un symposium portant sur l'harmonisation des cadres d'élaboration et d'opérationnalisation des Zones économiques spéciales (ZES) pour les nouvelles générations en Afrique.

La rencontre de haut niveau connaît la participation active des experts et représentants de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), de l'Union africaine (UA), de la Banque africaine de développement ainsi que ceux de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel et du Programme de développement des Nations unies.

Spécifiant le bien fondé de la réunion, le responsable de la CEA a insisté sur le fait que les experts issus des différents pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ainsi que ceux des communautés économiques régionales échangeront de front avec les financiers, les partenaires au développement et les animateurs du secteur privé pour mettre sur pied une politique efficace capable d'accélérer l'opérationnalisation des ZES en Afrique centrale, car elle constitue un instrument clé d'industrialisation inclusive, durable et de diversification économique.

« Découlant d'importantes étapes antérieures telles que la première session conjointe du Comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts organisée en 2022 aux Seychelles, le webinaire sous régional sur les enjeux et les opportunités des ZES pour des nouvelles générations nous permet d'aller vers la diversification économique et l'industrialisation de l'Afrique centrale », a ajouté le responsable de la CEA. Il a indiqué que ce symposium a pour vocation ultime de structurer un engagement commun bien compris. C'est pourquoi, la CEA renseigne qu'il est attendu la co-création d'un groupe de travail inter-agence et d'une plateforme de coopération régionale pour accélérer l'opérationnalisation des stratégies d'industrialisation et la mise en oeuvre des approches chaînes de valeur à fort potentiel. Ce symposium devrait permettre le lancement des travaux d'élaboration d'un programme conjoint visant à accompagner les Etats de la sous-région dans le développement et la mise en oeuvre des ZES de nouvelle génération. EIles contribueraient à l'industrialisation inclusive et durable et à d'autres objectifs de développement économique plus larges.

« L'Afrique centrale s'est engagée à atténuer sa vulnérabilité face aux chocs exogènes dont l'inflation, le surendettement et le déséquilibre budgétaire. Ainsi, pour y remédier, les Etats et les communautés économiques régionales doivent définir des stratégies sous régionales et nationales », a-t-il souligné. Il a conclu que ces stratégies ancrées dansles plans d'industrialisation devraient garantir la mise en oeuvre réussie de la zone de libre échange continentale africaine, conformément aux engagements pris lors du sommet extraordinaire de l'UA, à Niamey (Niger), en novembre 2022.