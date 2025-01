Burkina Faso: Construction d'infrastructures éducatives - Le ministre Boubakar Savadogo visite des chantiers à Koudougou

Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique était, le vendredi 17 janvier 2025, sur des chantiers de construction d'infrastructures éducatives à Koudougou, dans la province du Boulkiemdé. Il s'est imprégné de l'état d'avancement des travaux du complexe d'enseignement général et technique et celui d'enseignement général.

Le complexe d'enseignement général et technique (option mécanique-maintenance automobile) de Wendpuiré et celui d'enseignement général de Burkina A et B sont les deux sites en construction visités par le ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo et les Partenaires techniques et financiers(PTF). C'était le vendredi 17 janvier 2025 à Koudougou.

Le complexe de Wendpuiré comprend un bloc administratif, un bloc pédagogique à quatre classes pour le CEG et six classes pour l'enseignement technique en R+1, un local transformateur, trois blocs de latrines et une clôture, dont le coût des investissements est estimé à 400 millions F CFA, avec un taux d'exécution de 37,05%. En plus du bloc administratif et des trois blocs de latrines pour le complexe d'enseignement général de Burkina A et B, il y a huit salles de classe en R+1 et un local compteur.

Ce site est à un taux de réalisation de 67,71%, d'un montant de plus de 375 millions F CFA. Idrissa Kobré du bureau d'études BERCI, chargé du contrôle des activités sur le terrain, a souligné que ces infrastructures respectent les normes et les règles de l'art, car selon lui, le contrôle technique a été très rigoureux. Sur les deux sites, il y a des écoles primaires et le ministre Savadogo a confié que lorsque les écoliers termineront le cycle primaire, la réalisation de ces infrastructures va faciliter la transition vers le post primaire. « Il y a de beaux chantiers en construction avec des techniques bien réfléchies qui tiennent comptent des difficultés que nous vivons, au regard du contexte actuel du Burkina », a-t-il indiqué.

L'éducation de la jeune fille, un jalon important

Pour la coordinatrice-résidente, coordinatrice humanitaire des Nations unies, Carol Flore-Smereczniak, ces salles de classe visitées sont des échantillons de la construction de 26 collèges en deux phases. La 1ere phase, à l'entendre, a permis la construction de 18 collèges en 2023 et la 2e concerne huit établissements qui couvriront la période de juillet 2025, avec un coût total de 21 millions USD. Elle a fait savoir que ces infrastructures sont axées sur 4 000 enfants pour une éducation post-primaire, éducation technique et professionnelle, dont 50% de filles.

« L'éducation de la jeune fille qui est un jalon important de la vision du chef de l'Etat burkinabè a été prise en compte, en vue d'accélérer l'atteinte du développement durable », a justifié Mme Smereczniak. La représentante de la Coopération japonaise (JICA), Kalligueta Ouibga, a souligné qu'après la réalisation de 1 043 salles de classe pour le primaire sur l'étendue du territoire burkinabè, la structure a voulu accompagner le gouvernement dans la mise en oeuvre du continuum éducatif. Vue l'évolution actuelle des travaux débutés en juin 2024, le chef de chantier du complexe d'enseignement général de Burkina A et B, Daniel Kaboré, a dit être convaincu que d'ici fin février 2025, les infrastructures seront livrées.

Le projet entre dans le cadre de la coopération entre le gouvernement burkinabè et les Nations unies, où l'UNICEF a mobilisé des financements auprès de la JICA, pour appuyer la construction de ces infrastructures.