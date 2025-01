Burkina Faso: Relation bilatérale - La Belgique réaffirme son soutien au pays

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce lundi 20 janvier 2025, une audience à l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso, Erwin De Wandel. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux nations, qui entretiennent un partenariat historique.

Au cours de l'entretien, les deux personnalités ont échangé sur différents aspects de la coopération entre le Royaume de Belgique et le Burkina Faso et exploré des pistes pour le renforcement de ladite coopération. Le chef du gouvernement a salué la démarche de courtoisie du chef de la mission diplomatique belge au Burkina avant de lui exposer succinctement la vision actuelle impulsée par le président du Faso.

«Le Burkina Faso assume désormais sa souveraineté. Nous souhaitons que tous nos partenaires s'inscrivent dans une relation directe qui respecte cette vision» a déclaré le chef du gouvernement burkinabè. Jean Emmanuel Ouédraogo a ensuite salué les acquis de la coopération avec la Belgique, notamment au plan culturel. Le Premier ministre a également exprimé l'engagement du gouvernement à ouvrir une nouvelle page de coopération avec le Royaume de Belgique pour peu que la partie Belge s'inscrive dans la vision actuelle de la gouvernance burkinabè axée sur le développement endogène.

L'ambassadeur belge a salué l'engagement du gouvernement et réaffirmé le soutien de son pays dans plusieurs domaines stratégiques exposés dans la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre.

« Nous avons parcouru les multiples dimensions de notre partenariat pour aussi regarder où, dans l'avenir, nous pouvons les renforcer, tout en tenant compte, bien sûr, des politiques, des grandes lignes, des objectifs, des priorités de la DPG de SEM le Premier ministre, que nous aimerions soutenir, et surtout essayer de faire peut-être plus que ce que nous faisons maintenant », a déclaré l'ambassadeur Erwin De Wandel en synthèse de sa rencontre avec le chef du gouvernement. Le Royaume de Belgique oeuvre principalement à travers l'agence Enabel, active dans plusieurs régions du Burkina Faso. Sur l'activité de cette structure, l'ambassadeur a déclaré en fin d'audience

« On va certainement continuer cette relation-là, et regarder un peu plus en détail qu'est-ce qu'on peut faire de plus, tout en tenant compte des aspirations du Burkina et des grands principes du gouvernement burkinabè». En rappel, les deux pays ont signé en mars 2024 un programme de coopération quadriennal doté d'une enveloppe de plus de 22 milliards FCFA.