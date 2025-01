Burkina Faso: Brigade nationale des sapeurs-pompiers - La caserne de Fada N'Gourma inaugurée

Le ministre d'Etat, ministre chargé de l'Administration territoriale, Emile Zerbo, a inauguré, lundi 20 janvier 2025, la caserne des sapeurs-pompiers de Fada N'Gourma. Une caserne qui abrite la 14e compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP).

En mai 2023, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avait pris l'engagement, devant les forces vives de l'Est, de doter la région d'une unité des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, cette promesse est une réalité avec l'inauguration, lundi 20 janvier 2025, de la caserne de Fada N'Gourma par le ministre d'Etat, ministre chargé de l'Administration territoriale, Emile Zerbo, qui avait à ses côtés le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), le colonel Daba Naon et un parterre d'autorités militaires, paramilitaires et administratives.

Cette caserne qui abrite la 14e compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) est bâtie sur une superficie de 2,5 hectares environ. Entièrement clôturée, plusieurs ouvrages ont été réalisés à l'intérieur. Ce sont, un bâtiment administratif, un bureau des opérations et de transition et un grand parking, entre autres. Selon le responsable de la mission de contrôle de l'ouvrage, Romain Ouoba, les travaux ont été exécutés en 13 mois et, surtout, dans la règle de l'art.

Il est conforté dans ses explications par le ministre d'Etat qui a soutenu que l'infrastructure est moderne et bien équipée. « Elle représente une volonté collective d'assurer un maillage territorial efficace des services de secours, capables d'intervenir rapidement et efficacement face aux situations d'urgence », a déclaré Emile Zerbo, rappelant au passage les missions dévolues aux soldats du feu qui y travaillent.

« Un soulagement »

« Les sapeurs-pompiers qui servent déjà dans cette caserne ont pour missions de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Ils auront à faire face à diverses menaces telles que les incendies, les accidents de la circulation routière, les inondations ou d'autres situations particulières », a-t-il relevé.

Pour lui, ces agents ont déjà fait leurs preuves à travers de nombreuses interventions depuis leur déploiement à Fada N'Gourma en juin 2023. Au total, a-t-il dit, la compagnie enregistre, à ce jour, 805 interventions pour 941 victimes avec malheureusement 29 cas de décès. Selon le gouverneur de l'Est, Ram Joseph Kafando, ces statistiques en l'espace d'une année d'exercice sont la preuve que la région avait urgemment besoin d'une caserne, surtout que, a-t-il rappelé, elle abrite plusieurs unités industrielles.

C'est même un service indispensable pour un chef-lieu de région comme Fada, a soutenu Noel Combary, un citoyen de la ville. « Merci aux autorités pour ce geste parce qu'il faut le reconnaître, les populations de la région ont vécu des moments difficiles. Cela instillait en elles le sentiment d'abandon. Ce joyau vient nous soulager et nous donner plus de joie d'appartenir au Burkina », a-t-il affirmé, le sourire aux lèvres. Par ailleurs, il a appelé la population à la discipline en évitant toute perturbation avec les fausses alertes.

La cérémonie d'inauguration de la 14e compagnie de la BNSP a été marquée, également, par une série de démonstrations à la planche, une simulation d'une manoeuvre de sauvetage, une visite guidée des locaux de la caserne, la signature du livre d'or, la découverte de la plaque inaugurale de la compagnie et une plantation d'arbres.