Burkina Faso: Prévention de l'angine de poitrine - « Il faut lutter contre les facteurs de risques cardiovasculaires », André Samadoulgou, cardiologue

interview

L'angine de poitrine (ou angor) est la manifestation d'un déséquilibre entre les apports et les besoins du coeur en oxygène. Ce déséquilibre survient souvent à l'effort, lorsque les artères coronaires qui alimentent le coeur sont atteintes d'athérosclérose et que leur diamètre diminue. André Samadoulgou, professeur titulaire à l'Unité de formation et de recherche en sciences de la santé (UFR SDS) de l'université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou, chef de service de la cardiologie du CHU Bogdogo, nous donne des précisions.

Qu'est-ce qu'une angine de poitrine ?

C'est une affection caractérisée par une douleur dans la poitrine, qui survient le plus souvent à l'occasion d'un effort. La douleur se déclenche et pousse le patient à interrompre l'effort qu'il venait d'entreprendre. Dès qu'il arrête, la douleur s'estompe et il peut ne plus en souffrir. Cependant, dès qu'il reprend l'effort à la même intensité, la douleur revient, souvent localisée dans la poitrine et pouvant irradier vers le cou, les épaules, et surtout vers le bras gauche, la face interne du bras gauche, l'avant-bras et parfois jusqu'au quatrième et cinquième doigt de la main gauche.

Ce sont là les signes typiques qui font penser à l'angine de poitrine. Mais la douleur peut également se localiser simplement au niveau du poignet en raison de l'irradiation. Une douleur intense au poignet survenant lors d'un effort qui disparaît à l'arrêt de celui-ci (comme lors de la montée des escaliers), doit faire suspecter une angine de poitrine.

Quelles sont les causes de cette affection ?

L'angine de poitrine se manifeste lorsque certaines zones du coeur ne reçoivent pas suffisamment de sang. En effet, les artères coronaires qui alimentent le coeur sont parfois obstruées ou rétrécies par des plaques d'athérosclérose, ce qui réduit le passage du sang. A l'effort, la demande en oxygène du coeur augmente, mais le flux sanguin est insuffisant, ce qui entraîne la douleur. Les principales causes de l'athérosclérose sont l'hypertension artérielle, le diabète sucré, l'hypercholestérolémie (taux élevé de cholestérol) et la dyslipidémie (excès de graisses dans le sang), ainsi que le tabagisme. Ce sont ces facteurs de risque qui favorisent la formation des plaques d'athérosclérose et donc l'apparition de l'angine de poitrine.

Comment se manifeste l'angine de poitrine ?

Il s'agit d'une douleur qui survient lors d'un effort physique et qui irradie vers le cou, l'épaule, la face interne du bras gauche, l'avant-bras et se termine au niveau des quatrième et cinquième doigt de la main gauche. C'est la forme typique de l'angine de poitrine.

Existe-t-il des complications ?

Oui, des complications graves peuvent survenir. La plus sévère est l'infarctus du myocarde qui se produit lorsque l'artère coronaire est complètement obstruée, empêchant le sang d'atteindre une partie du coeur. Cette obstruction entraîne la mort des cellules cardiaques et peut être fatale. L'infarctus du myocarde, également appelé crise cardiaque, peut donc entraîner des conséquences dramatiques, y compris la mort.

Comment peut-on prévenir cette affection ?

Pour prévenir l'angine de poitrine, il faut lutter contre les facteurs de risques cardiovasculaires que j'ai mentionnés. Cela inclut la prise en charge de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'hypercholestérolémie. En cas d'hypertension, il est important de consulter un médecin pour adopter un traitement non médicamenteux, (pratiquer une activité physique modérée, adopter une alimentation pauvre en sel et en graisses), et suivre les prescriptions médicamenteuses.

Pour le diabète sucré, il est crucial de consulter un diabétologue afin de bien gérer la glycémie. En ce qui concerne le tabagisme, l'arrêt du tabac est essentiel. Au Burkina Faso, il existe un centre spécialisé dirigé par le Pr Georges Ouédraogo, professeur titulaire de pneumologie, au CHU Yalgado Ouédraogo, qui est le seul centre d'aide au sevrage tabagique de la sous-région. Il faut encourager ces initiatives pour qu'elles se poursuivent.

Existe-t-il d'autres personnes à risque ?

En plus des facteurs que j'ai mentionnés, l'âge est également un facteur de risque. L'homme devient plus vulnérable à partir de 45 ans, tandis que pour la femme, ce risque apparaît à partir de 55 ans. Plus le nombre de facteurs de risque est élevé, plus le risque d'événements cardiovasculaires (dont l'angine de poitrine) est important. Il y a des facteurs que l'on ne peut pas changer, comme le sexe et l'âge. Nous vieillissons tous, et ce processus est inévitable. Il existe aussi des facteurs génétiques : certaines familles ont des antécédents de cholestérol élevé ce qui favorise rapidement la formation des plaques d'athérosclérose.

Quelles règles hygiénodiététiques recommandez-vous aux patients souffrant d'angine de poitrine ?

Le traitement de l'angine de poitrine repose sur les médicaments, mais aussi sur des règles hygiénodiététiques. Si une personne est hypertendue, elle devra prendre des médicaments pour l'hypertension, mais aussi réduire sa consommation de sel pour prévenir la formation de plaques d'athérosclérose. Si la personne est diabétique, elle devra éviter les aliments sucrés et respecter un régime alimentaire spécifique.

Ceux qui fument doivent impérativement arrêter de fumer, et ceux ayant un taux élevé de cholestérol doivent éviter les aliments gras. La pratique d'une activité physique est également conseillée, mais uniquement après l'avis d'un médecin. Il est essentiel de consulter un cardiologue avant de commencer toute activité sportive, car l'effort physique peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Chez une personne déjà hypertendue, l'activité physique pourrait provoquer un accident cardiovasculaire, comme un AVC (accident vasculaire cérébral). Il est donc crucial de faire évaluer la situation par un médecin avant de se lancer dans une activité physique.

Avez-vous d'autres conseils pour la population en général ?

Je recommande à chaque personne de faire prendre sa pression artérielle au moins une fois par trimestre. Si elle est normale, il n'y a pas de problème, mais si elle est élevée, un professionnel de santé pourra vous guider sur les actions à entreprendre. L'hypertension artérielle est responsable de nombreuses complications cardiovasculaires : l'angine de poitrine, l'insuffisance cardiaque, la crise cardiaque, les AVC, entre autres. C'est donc un problème grave. J'ai déjà plaidé auprès des autorités sanitaires pour la création d'un programme spécifique dédié à l'hypertension artérielle.