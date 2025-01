Sénégal: Week-end des lions - Ilimane Ndiaye s'offre un bijou, Boulaye Dia enchaine, la belle promesse d'Idrissa Guèye

Boulaye Dia a confirmé ce weekend sa bonne forme du moment avec un but et une passe décisive lors du large succès de la Lazio de Rome en Série A sur la pelouse de l'Hellas Vérone (0-3). Absent des terrains depuis octobre, Arouna Sangante a marqué son retour avec un précieux but.

L'exploit du jour est signé par le Ilimane Ndiaye avec un exploit individuel et un beau but contre Tottenham. Les débuts ont été prometteurs pour l'international U20 Idrissa Guèye. Le néo Messin a fait forte impression marquant dès sa première titularisation. Tout comme son coéquipier Pape Amadou Diallo qui a lui porté le FC Metz avec son magnifique doublé.

En manque de réussite depuis quelques matchs, Boulaye Dia a retrouvé un plus le sens du but hier, dimanche 19 janvier 2025 lors du déplacement de la Lazio de Rome sur la pelouse de l'Hellas Vérone (0-3). Buteur la semaine dernière, l'attaquant des Lions a été le principal artisan de la victoire avec un but et une passe décisive.

Auteur du deuxième but des romains à la 21e minute, Boulaye Dia est impliqué sur le dernier but avec une passe décisive pour le 3e but (58e). Un but qui confirme la forme et la confiance de l'ancien joueur de Villaréal.

En Premier league, la sensation du weekend est venu de Ilimane Ndiaye qui a brillé avec un exploit individuel et un beau but contre Tottenham de Pape Matar Sarr. Impliqué avec sa passe décisive sur l'ouverture du score, le Sénégalais a réussi un exploit.

Lancé depuis sa propre milieu de terrain par son compatriote Idrissa Gueye, déjà Iliman Ndiaye va fixer la défense avant de fusiller le garder d'un tir du pied gauche ( 29e). Ce beau but, le 5e de la saison, permet aux Toffees de faire le break et de mettre KO les Spurs.

Absent depuis octobre, Arouna Sangante a marqué son retour lors du duel qui a opposé le Havre AC à Reims de Rassoul Ndiaye, son partenaire en sélection du Sénégal. C'était pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 en France. Menée au score, l'équipe du Havre a pu compter sur le défenseur et capitaine pour arracher l'égalisation sur un joli coup de tête à la 67e minute (1-1).

Metz peut remercier de Pape Diallo et Idrissa Guèye

Arrivé il y a quelques jours au FC Metz en provenance de Génération Foot, Idrissa Guèye a déjà tapé à l'oeil des supporters. Pour sa première titularisation, le jeune l'international U20 a d'entrée répondu présent avec son premier but inscrit lors de la victoire contre Paris FC (3-1). Il a doublé la mise pour son équipe avec un but inscrit à la 55e (2-1). Le néo messin devrait céder sa place après avoir été touché au niveau des mâchoires.

FC Metz peut remercier ses joueurs sénégalais et particulièrement l'international Pape Amadou Diallo avec ses deux buts à la 16e et à la 20e minute.