Sénégal: Présidence de la fédération sénégalaise de tennis - Layti Ndiaye succède à Issa Mboup

Layti Ndiaye est depuis samedi 18 janvier le nouveau président de la Fédération sénégalaise de tennis. Le désormais ex vice-président de l'instance fédérale a été élu à l'issue de l'Assemblée générale avec 7 voix devant son seul concurrent Abou Berthe (5 voix). Le président sortant Issa Mboup a décidé de ne pas se représenter après plus de 23 ans à la tête de la discipline.

La Fédération sénégalaise de tennis a tenu ce samedi son assemblée générale élective au restaurant Good Rade.

Après la décision d'Issa Mboup de ne pas se présenté à sa propre succession, l'instance fédérale a renouvelé son bureau en portant à sa tête Layti Ndiaye. A l'issue du scrutin, l'ex-vice-président a été élu avec 7 voix contre 5 pour son seul adversaire et ancien champion Abou Berthé.

Pour ce nouveau chapitre, le nouveau patron du tennis sénégalais compte ainsi s'appuyer sur les acquis enfin de rehausser la discipline au Sénégal.

«Comme dans un avion, j'étais co-pilote maintenant, je suis devenu le pilote, le responsable moral de la Fédération sénégalaise de tennis. Nous allons effectuer les tâches que l'on sait et qui correspondent à la délégation de pouvoir d'un ministère », a-t-il déclaré.

« On a une idée claire de ce que l'on veut pour rehausser le tennis sénégalais »

« Quand je parle d'acquis, je ne peux pas parler de manquements. C'est un peu péjoratif. Mais les acquis, il y en a eu. On a structuré l'élite sénégalaise ces 20 dernières années, nous avons eu des champions. Ensuite, on est un peu tomber dans la léthargie pour un ensemble de raisons objectives qui sont à la fois endogènes et exogènes. Au point, qu'on a une idée claire de ce que l'on veut pour rehausser le tennis sénégalais », souligne-t-il. Dans cet élan, il a affiché son ambition de reconstruction et de réorganisation des structures pour asseoir le développement du tennis.

« Je ne vais pas dire que demain, on va avoir des champions et jouer des tournois de Grand chelem mais on va reconstruire, travailler à la base. Cela demande du temps pour voir les talents. On va remettre à plat la pratique du tennis, réorganiser les structures. En somme, asseoir un développement. Il nous faut une masse critique de gens assez motivés et suffisamment compétents pour pousser la machine... Il faut des structures pour s'occuper de la formation des jeunes, refaire les formations d'arbitres, restructurer la direction technique. Il faut que le tennis sénégalais soit attractif », promet-il avant de rendre hommage à son prédécesseur.

« Issa Mboup est un homme courageux »

« Issa Mboup a fait ce qu'il devrait faire. C'est un homme courageux. Il a développé et accompagné le tennis. Il y a eu des insuffisances et on a essayé de combler du mieux que l'on a pu », relève -t-il.

LE NOUVEAU BUREAU DE LA FST

Président : Layti Ndiaye

1er vice-président Beydi Dieng

2er vice-président Oumar Diallo

SG : Ousseynou Kama

SGA : Mouhamed Kamara

Trésorier général : Papa Banda Sarr

TGA : Khalilou Diop