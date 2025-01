Maroc: Programme 'Go Siyaha' - 531 demandes approuvées à ce jour (Mme Ammor)

Rabat — La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a annoncé, lundi à Rabat, que son département a approuvé, à ce jour, 531 demandes dans le cadre du programme d'accompagnement des entreprises touristiques "Go Siyaha".

Lancé par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, ce programme est doté d'un budget de 720 millions de dirhams (MDH) pour accompagner et soutenir 1.700 entreprises touristiques d'ici 2026, a rappelé Mme Ammor lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants, notant que cette initiative permettra de créer une offre d'animation innovante et diversifiée ainsi que de nouvelles opportunités d'emploi.

Dans ce sillage, la ministre a souligné que le programme comprend trois axes principaux, dont le premier concerne l'appui à l'investissement qui passe par des subventions pouvant aller jusqu'à 35% pour des projets d'animation et un soutien à l'hébergement touristique classé lié aux activités de loisirs à hauteur de 30%.

Le deuxième axe se focalise sur le conseil et l'accompagnement technique qui consiste à accompagner les entreprises touristiques dans leur processus de transformation en couvrant jusqu'à 90% des coûts liés à l'expertise technique, tandis que le troisième axe comprend la promotion de la durabilité avec une aide à l'investissement de 40% offerte aux projets ne dépassant pas les 10 MDH.

Au niveau régional, la responsable gouvernementale a précisé que son département continue de mettre en oeuvre le programme par le biais de sociétés de développement touristique pour les petites et moyennes entreprises.

Dans ce contexte, elle a indiqué qu'au niveau de la région Souss-Massa, 96 porteurs de projets ont été contractés dans le cadre du premier appel à projets, ajoutant que parallèlement, le processus d'accompagnement des porteurs de projets a été lancé, un deuxième appel à projets a été initié et que l'étude des demandes se poursuit.

Au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, un deuxième appel à projets a été lancé via la plateforme numérique, tandis que l'étude des dossiers en vue de la contractualisation avec les porteurs de projets est en cours. Par ailleurs, des sessions de sensibilisation sont menées dans les différentes provinces de la région.

S'agissant de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la mise en oeuvre du partenariat lié au programme a été entamée, alors que des partenariats supplémentaires ont été conclus avec d'autres régions, notamment celles de Casablanca-Settat, Fès-Meknès et l'Oriental, a fait savoir Mme Ammor.