Maroc: INDH - Plus de 36 MDH pour la réalisation de 167 projets à Laâyoune-Sakia El Hamra en 2024

Laâyoune — Un total de 36,53 millions de dirhams (MDH) ont été alloués pour financer 167 projets dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra au titre de l'année 2024, dans le cadre de l'Initiative nationale pour le Développement Humain (INDH), avec une contribution de l'INDH de l'ordre de 30,41 MDH.

Selon des données fournies, lundi, lors de la réunion du comité régional du développement humain (CRDH) Laâyoune-Sakia El Hamra, présidée par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, ces projets se répartissent sur 21 projets relatifs au programme de rattrapage du déficit en infrastructures et services de base dans les zones territoriales sous-équipées, et 50 projets relatifs au programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité.

Ces projets concernent également le programme d'amélioration du revenu et l'insertion économique des jeunes (58 projets) et le programme d'impulsion du capital humain des générations montantes (38).

Selon le bilan du plan d'action régional de l'INDH au titre de 2024, ces projets se répartissent sur 73 projets dans la province de Boujdour, avec une contribution financière de l'INDH de l'ordre de 7,71 MDH, 49 projets à Es-Semara (7,32 MDH), 32 projets à Tarfaya (7,77 MDH), et 13 projets à Laâyoune (7,61 MDH).

S'agissant des projets réalisés ou en cours de réalisation inhérents au programme de rattrapage du déficit en infrastructures et services de base dans les zones territoriales sous-équipées, ils concernent principalement les secteurs des routes, de l'eau potable, et de l'électricité, avec sept projets respectifs.

Les projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, concernent six projets relatifs à l'axe de la protection de l'enfance et des jeunes au profit de 649 bénéficiaires, 21 projets liés à l'insertion socio-économique (1.252 bénéficiaires) et 23 autres projets portant sur le soutien des personnes âgées, des patients et des personnes en situation de handicap (1.683 bénéficiaires).

A cela s'ajoutent 58 projets dans le cadre du 3éme programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", dont 16 projets relatifs au soutien à l'entreprenariat, et 36 autres ayant trait à l'économie sociale et solidaire.

Pour ce qui est du 4éme programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", il est réparti sur neuf projets dédiés à l'axe relatif à la santé de la mère et de l'enfant (3.610 bénéficiaires), et 29 projets dans l'axe inhérent au soutien de la scolarisation et à l'épanouissement des enfants et des jeunes (12.026 bénéficiaires).

Cette réunion, à laquelle ont notamment pris part le gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim, le gouverneur de la province de Boujdour, Brahim Benbrahim, et le Secrétaire général de la province d'Es-Semara, Mohamed Naji, a été marquée par la présentation du bilan du plan d'action régional de l'INDH au titre de 2024.