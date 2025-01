Afrique: À la rencontre du sélectionneur - Pape Thiaw (Sénégal)

Ancien attaquant au flair indéniable, Pape Thiaw a su transposer son intelligence de jeu sur le banc de touche. Le Sénégalais se prépare à un nouveau défi : la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025. Avec un style résolument offensif et une philosophie axée sur l'exigence et le beau jeu, il ambitionne de perpétuer la domination du Sénégal sur la scène continentale. Son parcours, mêlant expertise technique et vision moderne, fait de lui une figure clé du football africain en pleine évolution.

Nom : Pape Bouna Thiaw

Lieu de naissance : Dakar (Sénégal)

Âge : 44 ans

Sélection : Sénégal

Sa carrière d'entraîneur

La carrière de Pape Thiaw a basculé le 4 février 2023. À la veille de ses 42 ans, il a mené le Sénégal à la victoire au CHAN TotalEnergies 2022. Les Lions de la Teranga ont battu l'Algérie aux tirs au but (0-0, 5 tab 4). Élu meilleur entraîneur du tournoi, il a rejoint le staff d'Aliou Cissé comme adjoint. Le 13 décembre 2024, il est devenu sélectionneur du Sénégal, avec la lourde tâche de décrocher un nouveau titre continental.

Style de jeu

Ancien attaquant, Pape Thiaw prône un style de jeu résolument offensif et dynamique. Son approche tactique repose sur deux axes principaux : une attaque proactive et un pressing haut pour récupérer rapidement le ballon. Il favorise des systèmes tels que le 4-3-3 ou le 4-2-3-1, permettant une transition rapide vers l'avant après la récupération du ballon. Thiaw insiste sur l'importance de l'agressivité, de l'exigence et du beau jeu.

Il souligne également la nécessité d'une récupération immédiate après la perte de balle, déclarant : « Je leur ai dit que je joue offensif et qu'après chaque perte de balle, il faut aller à la récupération. »

Cette philosophie met l'accent sur une défense solide et une attaque rapide, visant à déséquilibrer l'adversaire. Son approche a été saluée par de nombreux observateurs. Après une victoire convaincante contre le Malawi 4-0, il a été noté que Thiaw « a une nouvelle fois triomphé avec ses idées », démontrant l'efficacité de ses choix tactiques.

Sa vision du jeu, centrée sur une offensive soutenue et une récupération rapide, reflète une compréhension moderne du football, visant à maximiser les opportunités de but tout en maintenant une structure défensive solide.

Expérience à la Coupe d'Afrique des Nations

Adjoint d'Aliou Cissé lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023, Pape Thiaw s'apprête à vivre sa première CAN en tant que sélectionneur du Sénégal, prévue en décembre au Maroc.

Le saviez-vous ?

En parallèle de ses fonctions avec la sélection sénégalaise, Pape Thiaw est également membre du Groupe Technique (TSG) de la FIFA. À ce titre, il a notamment analysé la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en Indonésie en 2022.