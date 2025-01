Afrique: CAN 2025 - Les Comores, une équipe prête à surprendre

Surnom : Les Coelacanthes

Participations : 2 (2021 & 2025)

Meilleure performance : Huitièmes de finale (2021)

Classement FIFA : 103 (Janvier 2025)

Après une première participation historique en 2021, les Comores, emmenées par Stefano Cusin, se préparent à disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec de grandes ambitions. Leur qualification impressionnante, couronnée par une victoire décisive contre la Tunisie, témoigne de la solidité et de la cohésion du groupe. Les Coelacanthes, désormais un concurrent sérieux, entendent capitaliser sur leur expérience pour réaliser un parcours encore plus marquant lors de cette nouvelle édition de la CAN.

Comment l'équipe s'est qualifiée

Dans le Groupe A, les Comores ont assuré leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 en terminant premiers de la poule avec 12 points, devançant ainsi la Tunisie. Les Verts avaient d'ailleurs triomphé des Aigles de Carthage 1-0 lors de la 3e journée des éliminatoires, une victoire qui a permis aux hommes de Stefano Cusin de confirmer leur domination dans ce groupe particulièrement compétitif.

Le sélectionneur : Stefano Cusin

Nommé à la tête des Coelacanthes depuis 2023, Stefano Cusin,a joué un rôle déterminant dans la qualification historique de l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025. Fort de son expérience en tant qu' ancien milieu de terrain, Cusin a su imposer un style de jeu basé sur la discipline, l'esprit collectif, et une défense solide, des éléments clés pour la réussite de son équipe.

Cusin démontre qu'un jeu collectif rigoureux et une gestion intelligente des forces peuvent mener à des résultats exceptionnels. "Nous avons un groupe solide, chacun doit jouer sa partition pour atteindre notre objectif," a-t-il expliqué à CAFOnline.com, mettant en avant l'importance de chaque joueur, qu'il soit un titulaire régulier ou un remplaçant.

Cusin insiste sur l'importance de maintenir une discipline tactique stricte tout au long des matchs. Son équipe est connue pour sa capacité à se resserrer défensivement tout en cherchant des opportunités en attaque, souvent à travers des contre-attaques rapides. Ce style de jeu a été crucial pour la qualification : "Cette qualification est le fruit d'un travail acharné et d'une cohésion de groupe qui ne faillit jamais", notamment lors de la victoire décisive contre la Tunisie lors de la 3e journée des éliminatoires, où les Comores ont remporté le match 1-0. Cette victoire a permis à Cusin et ses hommes de s'assurer la première place du groupe.

En somme, Cusin a su transformer une équipe qui n'était pas parmi les favorites en une force collective solide, capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines. Sa philosophie de jeu, axée sur la rigueur et l'engagement, a permis aux Comores d'inscrire leur nom parmi les grandes nations de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Joueur à surveiller : Myziane Maolida, 25 ans, Attaquant

International comorien depuis novembre 2023, l'attaquant affiche des statistiques personnelles correctes en un laps de temps très court. Auteur de 4 buts en 11 matchs, Myziane Maolida s'est particulièrement illustré lors des grands rendez-vous, comme ce but inscrit à la 90e minute face à la Gambie, qui a offert aux Comores leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Cette réalisation a montré son caractère décisif dans les moments cruciaux, renforçant sa place d'élément clé dans le groupe.

Son efficacité devant le but et sa capacité à se démarquer lors des moments clés font de lui un atout précieux pour sa sélection. Sa progression rapide témoigne de son potentiel, et il semble promis à un avenir brillant avec les Coelacanthes, où il a déjà su s'imposer comme une menace offensive.

Performances passées

Pour leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2021 au Cameroun, les Comores subissent deux défaites contre le Gabon (1-0) et le Maroc (2-0). Cependant, ils créent la surprise en battant le Ghana 3-2 grâce à un doublé d'Ahmed Mogni, terminant ainsi à la troisième place de leur groupe. Qualifiés comme l'une des meilleures troisièmes, ils affrontent le Cameroun en huitièmes. Malgré des complications liées au Covid-19 et l'absence de gardiens, ils s'inclinent 2-1 contre le pays hôte.

Le saviez-vous ?

Les Comores sont la première nation de l'océan Indien à participer à deux Coupes d'Afrique des Nations.