Afrique: À la rencontre du sélectionneur - Paul Put (Ouganda)

Paul Put est une figure bien connue du football africain. Il s'est forgé une réputation de tacticien et de meneur d'équipes en transition. Il excelle à relancer des équipes en difficulté, à instaurer la discipline et à obtenir des résultats remarquables. Avec plus de dix ans d'expérience en Afrique, il apporte à l'équipe d'Ouganda un savoir-faire tactique et une expérience marquée par des succès en CAN. Sous sa direction, l'Ouganda espère briller lors de la CAN 2025 au Maroc.

Nom : Paul Put

Lieu de naissance : Merksem (Belgique)

Âge : 68 ans

Sélection : Ouganda

Sa carrière d'entraineur

Paul Put a entraîné plusieurs sélections africaines, dont le Burkina Faso, le Congo, la Gambie, la Guinée et le Kenya. En 2013, il a mené le Burkina Faso à sa toute première finale de CAN, perdue face au Nigeria. En 2019, il a dirigé la Guinée lors de la CAN, prouvant sa capacité à qualifier des équipes pour les grands rendez-vous.

Style de jeu

Paul Put privilégie le système en 4-2-3-1. Ce schéma offre un équilibre entre attaque et défense. Ses équipes pratiquent un pressing intense, cherchant à contrôler le jeu et forcer les erreurs adverses. Depuis son arrivée en 2023, Paul Put a transformé l'Ouganda. Il a permis aux Cranes de se qualifier pour la CAN 2025 et de relancer leur campagne pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Son influence a redonné espoir aux supporters ougandais. Avec Paul Put à leur tête, l'Ouganda aborde la CAN 2025 avec ambition. Son expertise sera un atout clé pour viser le succès.

Expérience à la Coupe d'Afrique des Nations

En 2013, il a conduit le Burkina Faso à une performance historique en atteignant la finale, une première dans l'histoire de la sélection, bien qu'ils se soient inclinés face au Nigeria. Deux ans plus tard, lors de l'édition 2015, il a de nouveau dirigé les Étalons, mais leur parcours s'est arrêté en phase de groupes. En 2019, il a pris les commandes de la Guinée, réussissant à qualifier l'équipe pour la compétition, confirmant ainsi sa régularité et sa capacité à mener des équipes sur la scène continentale.

Le saviez-vous ?

Il admire le Maroc, qu'il considère comme "le meilleur pays africain en matière d'équipe, de joueurs et d'infrastructures."