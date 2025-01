Afrique: Le Fonds mondial lance le nouveau Fonds catalytique Climat et Santé afin d'accélérer l'action mondiale

Davos — Ce nouveau fonds cible les nations les plus vulnérables au climat, en leur apportant une aide d'urgence pour qu'elles adaptent et renforcent les systèmes de santé en vue de protéger des millions de personnes de l'aggravation des impacts du changement climatique.

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) - en partenariat avec la Fondation Gates et Sanofi, par l'intermédiaire de son organisation philanthropique Foundation S - a lancé le Fonds catalytique Climat et Santé, doté de 50 millions de dollars US. Cette initiative vise à aider les pays et les communautés vulnérables à atténuer les impacts du changement climatique sur la santé tout en bâtissant des systèmes de santé à faible émission de carbone et résilients face au climat.

En réponse aux appels à l'action de plus en plus nombreux de la part des pays, le Fonds mondial et ses partenaires se sont unis pour fournir un financement rapidement accessible. Soutenu par un accord de contrepartie de 40 millions de dollars US de la Fondation Gates et de 10 millions de dollars US de Sanofi, par l'intermédiaire de Foundation S, ce fonds doté de 50 millions de dollars US constitue un investissement fondamental pour le climat et la santé. Il jette les bases d'une initiative plus large visant à intensifier les efforts pour répondre aux demandes urgentes et croissantes des pays, qui soulignent la nécessité d'un financement supplémentaire pour relever ces défis pressants.

Le changement climatique est l'un des plus grands défis pour la santé de notre époque. Il déstabilise les systèmes de santé, aggrave les inégalités et érode les fondements sociaux, environnementaux et économiques indispensables à une bonne santé. Pour les personnes les plus vulnérables - celles qui sont déjà aux prises avec des conflits, des maladies et la pauvreté - le changement climatique n'est pas une menace lointaine, mais une crise actuelle, qui les pousse souvent au-delà de leurs limites.

Les phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes ont perturbé les saisons des pluies et prolongé les sécheresses. Les femmes et les enfants, les populations les plus vulnérables, sont touchés de manière disproportionnée et portent le fardeau le plus lourd de ces crises. Sans une action rapide et ciblée, ces groupes risquent de subir des conséquences désastreuses, voire tragiques.

« Le Malawi a ressenti les impacts directs et graves du changement climatique sur la santé, et les personnes les plus vulnérables en subissent les conséquences, alors qu'elles n'ont pratiquement pas contribué au problème, a déclaré l'Honorable Khumbize Kandodo Chiponda, ministre de la Santé du Malawi. Ce fonds est une étape importante pour garantir la protection de la santé des personnes les plus à risque. En nous concentrant sur la mise en place de systèmes de santé résilients, nous serons en mesure de répondre plus efficacement aux urgences sanitaires liées au climat, de réagir à l'évolution du paysage des maladies et de continuer à fournir les services essentiels qui améliorent la santé des populations. »

Ce fonds s'appuiera sur la nature agile et innovante du capital philanthropique et fournira un flux de financement ciblé aux pays à risque élevé afin d'intensifier leur riposte sur l'axe climat-santé.

« Les impacts du changement climatique sur notre société représentent une menace réelle pour la santé et la résilience des soins de santé de certaines de nos communautés les plus vulnérables, a affirmé Paul Hudson, directeur général de Sanofi. Nous sommes heureux de rejoindre le Fonds catalytique Climat et Santé avec une contribution de 10 millions de dollars US de Sanofi, par l'intermédiaire de Foundation S - The Sanofi Collective, pour aider à soutenir et à protéger les populations les plus à risque. Avec moins de 5 % du financement alloué à l'axe climat-santé aujourd'hui - dont une grande partie est inaccessible aux pays qui en ont le plus besoin - des collaborations comme celle-ci sont nécessaires de toute urgence pour vraiment faire la différence. »

Le Fonds catalytique Climat et Santé permettra aux pays vulnérables de mieux faire face aux impacts du changement climatique sur la santé. Il aidera les ministères de la Santé, les communautés et d'autres parties prenantes dans les pays à concevoir et à mettre en oeuvre des solutions locales et nationales pour protéger la santé contre les impacts grandissants du changement climatique, ainsi qu'à élaborer des propositions solides pour accroître les financements futurs. Il favorisera également la résilience des systèmes de santé et l'adoption de technologies de soins de santé durables et à faible émission de carbone.

« Il existe de profondes inégalités en matière de risques sanitaires liés au climat, de capacités d'adaptation et d'accès au financement, a déclaré Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. Aujourd'hui, 71 % des investissements du Fonds mondial, et plus de 80 % des fonds alloués à la lutte contre le paludisme, sont déployés dans les 50 pays les plus vulnérables au climat, ce qui montre bien que les maladies infectieuses et le changement climatique frappent le plus durement les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées. En outre, la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes exacerbe la menace des maladies infectieuses. Nous félicitons la Fondation Gates et Foundation S - The Sanofi Collective pour leur leadership dans la création de ce fonds catalytique pionnier destiné à aider les pays à s'adapter aux défis urgents et croissants résultant des impacts du changement climatique sur la santé, à la fois en renforçant la résilience de leurs systèmes de santé et en répondant à des crises spécifiques. »

« Le Fonds mondial occupe une position privilégiée pour s'attaquer aux impacts du changement climatique sur la santé, en s'appuyant sur les efforts qu'il a déjà déployés pour aider les pays vulnérables à lutter contre les maladies infectieuses et à renforcer les systèmes de santé, a affirmé Bience Gawanas, vice-présidente du Conseil d'administration du Fonds mondial. Grâce à un modèle de partenariat éprouvé fondé sur la conception et la gestion des programmes par les pays, la participation des communautés, la mise en oeuvre locale, l'innovation et le soutien des partenaires techniques et de l'expertise mondiale, le Fonds mondial peut tirer efficacement parti de son approche pour relever ces défis. »