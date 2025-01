Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit le sultan Saad Abdul Rahman Bahareddine, sultan de Dar Masalit

Port Soudan — Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Ali Youssef dans son bureau lundi, le Sultan Saad Abdul Rahman Bahareddine, Sultan de Dar Masalit, et la délégation qui l'accompagne.

Le Sultan a remercié le ministère des Affaires étrangères et sa mission aux États-Unis pour avoir facilité sa récente visite et organisé pour lui des réunions avec l'administration américaine, le Congrès américain, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, les organisations de la société civile et les communautés soudanaises aux États-Unis.

Il a expliqué que la visite a été un succès et a atteint ses objectifs, et a reçu le soutien des membres républicains du Congrès américain.

Il a déclaré avoir expliqué l'ampleur des violations flagrantes commises contre les Massalit à tous les responsables de l'administration américaine et des Nations Unies. Ce message exprimait la solidarité et la sympathie pour les violations et le génocide dont ils ont été victimes.

Le ministre a salué les efforts déployés par le Sultan auprès de la partie américaine, dans le cadre de la diplomatie populaire et de l'utilisation du soft power.

Il a déclaré que cela reflétait la véritable image de la laideur des violations subies par les Masalit, et il a promis de continuer à informer la communauté internationale.