Soudan: La Force Conjointe - Élimination de plus de 870 rebelles, destruction de 70 véhicules militaires et saisie de 85 véhicules sur l'axe désertique du Darfour Nord

Al Fasher — La Force Conjointe des mouvements de lutte armée, les Forces Armées Soudanaises et la Force d'Autodéfense Populaire, dans une nouvelle épopée héroïque et dans la bataille de l'axe du désert dans la région du Darfour ont pu pousser les milices Janjaweed et leurs mercenaires, qui cherchaient à réorganiser leurs rangs après les défaites successives qu'elles avaient subies, et à rétablir les voies d'acheminement des fournitures militaires et du carburant à leurs forces assiégées dans la région.

Le communiqué publié lundi par la Force Conjointe au nom du porte-parole officiel du mouvement, le major Ahmed Hussein Mustafa, a révélé que la bataille a entraîné l'élimination de plus de 870 membres de la milice et de leurs mercenaires, la destruction de 70 véhicules militaires et la saisie de 85 véhicules en excellent état. .

M. Mustafa a ajouté que les restes des mercenaires ont été contraints de se disperser et de fuir vers le triangle frontalier, retournant sur le territoire libyen, tandis que d'autres se sont réfugiés au Tchad.

La Force Conjointe a indiqué que les forces mercenaires, formées et équipées d'armes émiraties, avaient été préparées par les Émirats arabes unis pendant des mois dans l'est de la Libye pour lancer de telles opérations militaires et pour fournir à la milice plus de force en dernier recours pour sauver sa position militaire dans tous les fronts des combats, mais elles ne se rendaient pas compte que les forces soudanaises étaient en état d'alerte et en alerte.

La Force Conjointe a affirmé son engagement total à défendre chaque centimètre du territoire soudanais et qu'elle ne s'arrêtera pas tant que la patrie ne sera pas complètement libérée.