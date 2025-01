Ethiopie: Une conférence sur le développement d'Internet a été lancée pour améliorer les infrastructures numériques dans la région de l'IGAD

Addis Abeba — La Conférence sur le développement d'Internet (IDC) 2025 a débuté à Addis Abeba pour jeter les bases d'un écosystème Internet plus fort et plus intégré dans la région de l'IGAD.

La conférence de trois jours a réuni des acteurs clés pour relever les défis de connectivité de la région, renforcer la coopération régionale et favoriser la croissance d'une économie Internet robuste.

Elle devrait servir de plate-forme de partage des connaissances, de réseautage professionnel et de collaboration sur des initiatives critiques telles que la création de points d'échange Internet et le soutien des réseaux communautaires dans toute la région.

L'objectif de la conférence est de jeter les bases d'un écosystème Internet plus fort et plus intégré dans la région de l'IGAD, qui comprend des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie, le Soudan du Sud et Djibouti.

En outre, la conférence identifierait les principaux obstacles affectant le développement d'Internet dans divers pays de l'IGAD et explorerait des solutions pratiques.

Ainsi, la conférence devrait faciliter l'apprentissage transfrontalier et l'échange d'expertise technique pour améliorer l'infrastructure Internet ; encourager la collaboration entre les pays de la sous-région pour soutenir la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine ; et favoriser la croissance des réseaux communautaires dans les zones mal desservies.