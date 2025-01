Afrique: Accroissement de flux de capitaux vers le continent - La BAD signe un accord de contribution de 700 mille dollar avec Prosper Africa

La Banque africaine de développement a signé un accord de contribution de 700 000 dollars avec Prosper Africa, une initiative présidentielle américaine et le Département du Trésor américain pour développer une plateforme de données en ligne de notation de crédit afin de remodeler la manière dont les investisseurs internationaux évaluent les risques sur les marchés africains. Selon un communiqué de presse, le don contribuera également à renforcer la capacité analytique des pays africains et à améliorer leur engagement auprès des agences de notation de crédit.

La plateforme de données en ligne de notation de crédit servira d'outil de données et d'analyse en ligne pour relever les défis de longue date en matière d'accessibilité des données qui ont historiquement conduit à des perceptions biaisées du risque des économies africaines. En aidant à combler l'écart entre les risques d'investissement perçus et réels en Afrique, la plateforme devrait contribuer à réduire le coût du financement dans les africains.

Selon la même source, de nombreux pays africains bénéficieraient, en outre, d'une meilleure compréhension des méthodologies de notation de crédit et d'un soutien analytique dans la simulation des notations de crédit afin d'améliorer leurs discussions avec les agences. Combler ces lacunes en matière de données et soutenir le renforcement des capacités analytiques des pays africains permettrait de soutenir les efforts visant à refléter avec précision le risque pays sur le continent auprès de la communauté des investisseurs régionaux et internationaux.

« La plateforme vise à fournir des informations de haute qualité, complètes et opportunes en tant que bien public, ce qui est essentiel à l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes », a déclaré Beth Dunford, vice-présidente chargée de l'Agriculture et du Développement humain et social à la Banque africaine de développement.

La participation de Prosper Africa souligne sa mission de renforcer les liens stratégiques et économiques entre les États-Unis et l'Afrique en catalysant les échanges commerciaux et les flux d'investissement bilatéraux.

Depuis 2023, précise-t-on, Prosper Africa s'efforce de remodeler la perception des marchés africains par les investisseurs afin de favoriser l'augmentation des flux de capitaux vers le continent, en mettant particulièrement l'accent sur les notations de crédit souveraines. Les asymétries d'information et le manque de données actualisées, précises et complètes ont eu un impact négatif sur les notations de crédit souveraines africaines, ce qui rend difficile aux pays africains de présenter un profil de risque des plus précis aux investisseurs.

Aux termes de cet accord, la Banque africaine de développement hébergera et gérera la plateforme de données, garantissant l'assurance qualité et tirant parti de son vaste réseau et de son expertise en matière de données sur les économies africaines. Ce partenariat assure une forte appropriation africaine tout en bénéficiant du soutien et des ressources de Prosper Africa. Le projet s'aligne sur la stratégie décennale de la Banque (2024-2033) et sur les efforts en cours pour améliorer la gouvernance économique en Afrique.