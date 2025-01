Afrique: SeamlessHR lève 9 millions de dollars en série A pour son expansion sur le continent

SeamlessHR, une entreprise nigériane spécialisée dans la technologie des ressources humaines, a obtenu 9 millions de dollars dans le cadre d'une extension de série A.

SeamlessHR, une entreprise nigériane de technologie des ressources humaines, a obtenu 9 millions de dollars dans le cadre d'une extension de série A, menée par la Fondation Gates et Helios Digital Ventures. L'entreprise, qui a levé 10 millions de dollars lors de son tour de table de série A en 2022, prévoit d'utiliser les fonds pour stimuler l'expansion à travers l'Afrique, en procédant éventuellement à des acquisitions.

La société fournit des solutions RH basées sur le cloud pour les moyennes et grandes entreprises, offrant des outils pour la gestion des RH, la paie, le suivi des performances, le recrutement et l'approvisionnement en ligne. Elle dessert des clients au Nigéria, au Ghana et en Tunisie, avec des clients notables comme PwC, Sterling Bank et Lagos Business School.

Le financement porte le total des fonds levés par SeamlessHR à environ 25 millions de dollars depuis sa création en 2018. La société a précédemment reçu des investissements de TLcom, Capria, Lateral Frontiers, Ingressive Capital, Enza Capital et Consonance Investment Managers.

Points clés à retenir

La croissance de SeamlessHR reflète la demande croissante de solutions technologiques en matière de ressources humaines dans le paysage commercial en expansion de l'Afrique. La capacité de la startup à relever des défis complexes en matière de ressources humaines l'a positionnée comme un acteur dominant sur le marché. En offrant des outils basés sur le cloud qui améliorent l'efficacité et la productivité de la main-d'oeuvre, SeamlessHR ne se contente pas d'autonomiser les entreprises, mais améliore également le bien-être des employés grâce à des produits de crédit qui utilisent l'emploi comme garantie. Alors que l'entreprise envisage une expansion régionale et d'éventuelles acquisitions, elle est bien placée pour consolider son rôle de leader dans l'écosystème technologique des ressources humaines en Afrique, en favorisant la croissance économique et l'innovation dans les secteurs public et privé.